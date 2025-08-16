Компьютер и латышский бесплатно: ГАЗ запускает новые курсы

С 25 августа занятые и самозанятые лица смогут подать заявку на бесплатное обучение по программам компьютерных знаний и государственного языка, организованным Государственным агентством занятости (ГАЗ), сообщает LETA со ссылкой на агентство.

Подать заявку на обучение смогут те, кто соответствует хотя бы одному из следующих критериев: недостаточное образование и навыки для конкуренции на рынке труда, возраст 50 лет и старше, наличие установленной или прогнозируемой инвалидности.

Бесплатное обучение по программам компьютерной грамотности и государственного языка осуществляется в рамках мероприятия по обучению взрослых проекта Европейского Союза "Совершенствование навыков взрослых" (фонд восстановления ЕС).

Подать заявку на участие в мероприятии можно будет с 25 августа на сайте ГАЗ в разделе "Обучение для занятых лиц (непрерывное образование)" (Mācības nodarbinātām personām (mūžizglītība)), где также будет доступна подробная информация об условиях и процессе обучения.

ГАЗ также напоминает, что в рамках мероприятия продолжается приём заявок от занятых и самозанятых лиц на обучение по программам подготовки трактористов.