Обед в кафе стал роскошью? Средний чек вырос на 14% за год

В начале этого года средняя сумма, которую жители Латвии тратили на один обед в заведениях общественного питания, составила 10,21 евро, что на 14,2% больше по сравнению с началом 2024 года, свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательским центром SKDS, сообщает LETA.

В начале 2024 года эта сумма составляла 8,94 евро, то есть была на 1,27 евро меньше.

Одновременно медианное значение (показатель, делящий совокупность данных пополам) суммы, потраченной на один обед вне дома, при опросе 1000 человек в начале текущего года составило восемь евро, тогда как в январе 2024 года — 7,5 евро.

Директор SKDS Арнис Кактиньш на платформе X пояснил, что при таких расходах число обедающих вне дома в последние годы остаётся очень небольшим и практически не растёт.

«Тем, чей рост доходов превышает инфляцию, например, высокопоставленным чиновникам, трудно съесть больше, чем они ели год или два назад», — отметил Кактиньш.

Согласно проведённому SKDS опросу, в начале этого года 51% жителей Латвии очень редко или вообще никогда не обедали в заведениях общественного питания. Год назад этот показатель составлял 53%. Несколько раз в месяц и реже это делают 29% респондентов (в 2024 году — 26%). По крайней мере один-два раза в неделю в кафе обедают 12% (год назад — 13%). Почти ежедневно — 7%, что соответствует показателю начала 2024 года.