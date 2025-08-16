Baltijas balss logotype
Треть латвийцев ищут советы по вопросам здоровья в интернете

Наша Латвия
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV
Треть латвийцев ищут советы по вопросам здоровья в интернете
ФОТО: Unsplash

Треть, или 35% жителей, ищут советы по вопросам здоровья в интернете, свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательским агентством Norstat по заказу компании Grindeks, пишет LETA.

Результаты опроса также показывают, что 31% жителей получают информацию о проблемах со здоровьем у семейного врача, а 8% опрошенных по этим вопросам обращаются к фармацевту.

Опрос также показывает, что 22% респондентов хотя бы один раз сталкивались с проблемами со здоровьем во время путешествий или отдыха на природе, не имея при себе "аптечки первой помощи". В то же время 26% опрошенных сообщили, что всегда обеспечивают наличие средств первой помощи, отправляясь на отдых.

Опрос был проведён в августе, в онлайн-формате, среди 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.

#медицина
Оставить комментарий

(1)
  • 16-го августа

    к врачам ведь не попасть, вот и лечатся как могут, спасибо латвийской медицине, самой бесполезной медицине в мире. лечат кого угодно кроме своих налогоплательщиков

    6
    1

Видео