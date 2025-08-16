Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Елгаве реки засыплют попкорном. Зачем? 2 1337

Наша Латвия
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV
В Елгаве реки засыплют попкорном. Зачем?
ФОТО: Unsplash

С 18 по 22 августа на всей территории Латвии пройдут учения государственного уровня по гражданской обороне "Radex 2025", в рамках которых будут разыграны пять сценариев угроз, связанных с ликвидацией утечек химических, биологических, радиоактивных веществ и нефтепродуктов, а также устранением последствий взрыва, пишет ЛЕТА.

Цель учений — проверить готовность учреждений и их взаимодействие в чрезвычайных ситуациях, усовершенствовать мероприятия по управлению катастрофами, а также на практике отработать алгоритмы действий в случае крупномасштабной угрозы.

Учения организует Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в сотрудничестве с вовлечёнными государственными и муниципальными учреждениями, оперативными службами, Национальными вооружёнными силами (НВС), неправительственными организациями и добровольцами.

В понедельник по сценарию учений вблизи Валмиеры якобы произойдёт авария транспортного средства, перевозившего опасный биологический образец. В результате происшествия окружающая среда и люди окажутся под угрозой заражения сибирской язвой. Пострадавших предстоит госпитализировать, на месте происшествия будет проведена дезактивация и организовано активное межведомственное сотрудничество. В учениях примут участие Служба неотложной медицинской помощи (СНМП), Государственная полиция (ГП), Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), самоуправление Валмиерского края и другие учреждения.

Сценарий на 19 августа будет разыгран в Риге, Видземе и Латгале. Он предусматривает, что согласно международному предупреждению получена информация о якобы аварии на Ленинградской атомной электростанции. В ходе учений будет смоделирован межведомственный обмен информацией, выполнение замеров радиационного фона в окружающей среде в регионах Латгале и Видземе, а также проверка взаимодействия между Центром радиационной безопасности Государственной службы охраны окружающей среды (ГСООС ЦРБ), ГПСС, Государственной пограничной охраной (ГПО), СНМП, ГП, Инспекцией здравоохранения (ИЗ), комиссиями по гражданской обороне территорий сотрудничества самоуправлений Даугавпилса, Резекне, Краславы и Балви.

Сценарий на 20 августа предполагает, что при пересечении железнодорожного моста в Елгаве грузовым поездом якобы произойдёт авария с цистернами и утечка химических веществ в Лиелупе, что будет угрожать здоровью и окружающей среде. Для ликвидации последствий аварии будет проведена эвакуация людей с пляжей Лиелупе, у Елгавской городской больницы — мероприятия по дезактивации, а в Лиелупе установят боновые заграждения. В работах примут участие комиссия по гражданской обороне самоуправления, Елгавская городская больница, ГПСС, ГП, НВС, ГСООС, ИЗ и другие учреждения.

С 10:00 до 15:00 будет закрыто движение водного транспорта по Лиелупе и Дриксе от железнодорожного до автотранспортного моста, а также жители не смогут припарковать свои автомобили на стоянке по адресу ул. Пилссалас 1, в Елгаве. Для имитации вещества в реке, возможно, будет использовано большое количество попкорна, который, по согласованию со специалистами по охране окружающей среды, признан наименее вредным для природы вариантом имитации утечки.

Сценарий на 22 августа предусматривает, что недалеко от мола в Мангалсале якобы произойдёт авария танкера, в результате чего на пляж будет выброшено сырой нефти более чем на двухкилометровом участке. Загрязнение затронет людей, домашних животных и прибрежную экосистему. В сборе нефтепродуктов будут задействованы добровольцы, а также проверено взаимодействие между ГПСС, ГСООС, ГП, Портовой полицией Управления Рижского свободного порта, самоуправлением города Риги и Всемирным фондом природы.

Дополнительно запланирован отдельный эпизод учений, в котором будет смоделирован взрыв с широким воздействием. Его цель — проверить алгоритмы действий учреждений и оперативное реагирование на инцидент. Подробная информация о месте проведения учений не разглашается по соображениям безопасности.

Оперативные службы будут выезжать на места проведения практических учений как на реальные вызовы, поэтому ГПСС призывает жителей с пониманием отнестись к возможному увеличению движения оперативного транспорта и временным ограничениям движения в местах проведения эпизодов учений. ГПСС подчёркивает, что у населения нет оснований для беспокойства — в ходе учений здоровью и жизни людей угроза не будет создана, также не будет загрязнена окружающая среда.

Читайте нас также:
#учения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
4
6
2
2

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    Какую только херню не придумают лишь бы бюджетное бабло попилить и по камерам рассовать.

    33
    6
  • П
    Процион
    16-го августа

    Сколько стоят эти развлечения и кто их будет вынужден оплачивать?

    36
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 227
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 247
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 256
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 508

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 13
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 8
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 15
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 109
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 57
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 65
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 13
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 8
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 15

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео