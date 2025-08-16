В Елгаве реки засыплют попкорном. Зачем?

С 18 по 22 августа на всей территории Латвии пройдут учения государственного уровня по гражданской обороне "Radex 2025", в рамках которых будут разыграны пять сценариев угроз, связанных с ликвидацией утечек химических, биологических, радиоактивных веществ и нефтепродуктов, а также устранением последствий взрыва, пишет ЛЕТА.

Цель учений — проверить готовность учреждений и их взаимодействие в чрезвычайных ситуациях, усовершенствовать мероприятия по управлению катастрофами, а также на практике отработать алгоритмы действий в случае крупномасштабной угрозы.

Учения организует Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в сотрудничестве с вовлечёнными государственными и муниципальными учреждениями, оперативными службами, Национальными вооружёнными силами (НВС), неправительственными организациями и добровольцами.

В понедельник по сценарию учений вблизи Валмиеры якобы произойдёт авария транспортного средства, перевозившего опасный биологический образец. В результате происшествия окружающая среда и люди окажутся под угрозой заражения сибирской язвой. Пострадавших предстоит госпитализировать, на месте происшествия будет проведена дезактивация и организовано активное межведомственное сотрудничество. В учениях примут участие Служба неотложной медицинской помощи (СНМП), Государственная полиция (ГП), Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), самоуправление Валмиерского края и другие учреждения.

Сценарий на 19 августа будет разыгран в Риге, Видземе и Латгале. Он предусматривает, что согласно международному предупреждению получена информация о якобы аварии на Ленинградской атомной электростанции. В ходе учений будет смоделирован межведомственный обмен информацией, выполнение замеров радиационного фона в окружающей среде в регионах Латгале и Видземе, а также проверка взаимодействия между Центром радиационной безопасности Государственной службы охраны окружающей среды (ГСООС ЦРБ), ГПСС, Государственной пограничной охраной (ГПО), СНМП, ГП, Инспекцией здравоохранения (ИЗ), комиссиями по гражданской обороне территорий сотрудничества самоуправлений Даугавпилса, Резекне, Краславы и Балви.

Сценарий на 20 августа предполагает, что при пересечении железнодорожного моста в Елгаве грузовым поездом якобы произойдёт авария с цистернами и утечка химических веществ в Лиелупе, что будет угрожать здоровью и окружающей среде. Для ликвидации последствий аварии будет проведена эвакуация людей с пляжей Лиелупе, у Елгавской городской больницы — мероприятия по дезактивации, а в Лиелупе установят боновые заграждения. В работах примут участие комиссия по гражданской обороне самоуправления, Елгавская городская больница, ГПСС, ГП, НВС, ГСООС, ИЗ и другие учреждения.

С 10:00 до 15:00 будет закрыто движение водного транспорта по Лиелупе и Дриксе от железнодорожного до автотранспортного моста, а также жители не смогут припарковать свои автомобили на стоянке по адресу ул. Пилссалас 1, в Елгаве. Для имитации вещества в реке, возможно, будет использовано большое количество попкорна, который, по согласованию со специалистами по охране окружающей среды, признан наименее вредным для природы вариантом имитации утечки.

Сценарий на 22 августа предусматривает, что недалеко от мола в Мангалсале якобы произойдёт авария танкера, в результате чего на пляж будет выброшено сырой нефти более чем на двухкилометровом участке. Загрязнение затронет людей, домашних животных и прибрежную экосистему. В сборе нефтепродуктов будут задействованы добровольцы, а также проверено взаимодействие между ГПСС, ГСООС, ГП, Портовой полицией Управления Рижского свободного порта, самоуправлением города Риги и Всемирным фондом природы.

Дополнительно запланирован отдельный эпизод учений, в котором будет смоделирован взрыв с широким воздействием. Его цель — проверить алгоритмы действий учреждений и оперативное реагирование на инцидент. Подробная информация о месте проведения учений не разглашается по соображениям безопасности.

Оперативные службы будут выезжать на места проведения практических учений как на реальные вызовы, поэтому ГПСС призывает жителей с пониманием отнестись к возможному увеличению движения оперативного транспорта и временным ограничениям движения в местах проведения эпизодов учений. ГПСС подчёркивает, что у населения нет оснований для беспокойства — в ходе учений здоровью и жизни людей угроза не будет создана, также не будет загрязнена окружающая среда.