Весело или нет? Смотри на фото, как Рига отмечает свое 824-летие 1 2076

Наша Латвия
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

Обширной культурной программой в эти выходные отмечается 824-я годовщина основания Риги. Смотри на фото агентства ЛЕТА, что происходило сегодня в Старой Риге.

LET_24858220.jpgLET_24858219.jpgLET_24858211.jpgLET_24858206.jpgLET_24858201.jpgLET_24858202.jpgLET_24858199.jpgLET_24858197.jpgLET_24858196.jpgLET_24858192.jpgLET_24858171.jpgLET_24858167.jpgLET_24858158.jpgLET_24858150.jpgLET_24858145.jpgLET_24858127.jpg!

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
3
13
3
4
1

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    Это..., это..., это хрень какая-то!

    48
    3

