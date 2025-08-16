Жители озаботились благополучием лошадей в Латвии

Представителем инициативы указана Иева Мидоле-Гуревича. По её словам, в настоящее время в Латвии для лошадей не установлены чёткие стандарты благополучия. Это означает, что каждый может содержать лошадей так, как ему вздумается — даже если условия для этого не подходят.

Как отмечает Мидоле-Гуревича, Закон о защите животных в Латвии формулирует лишь общие принципы благополучия животных, а постановления Кабинета министров в деталях регулируют условия содержания только собак и кошек — например, минимальную площадь, необходимую для домашнего животного, частоту выгула и условия содержания.

В то же время, по её словам, лошади практически остаются без какой-либо правовой защиты. «Ни в Законе о защите животных, ни в постановлениях Кабмина не указано, как именно должны выглядеть обязанности владельцев в отношении лошадей», — говорится в инициативе. Подчёркивается, что это несправедливо, ведь лошади тоже нуждаются в уходе, надлежащих условиях жизни и защите от жестокого обращения.

«К сожалению, на практике многие лошади содержатся в неподходящих условиях. Закон этого не запрещает, потому что он просто не регулирует такие случаи», — объясняет автор инициативы. Она призывает ввести минимальные стандарты содержания лошадей, как это уже сделано в отношении кошек и собак.

По мнению Мидоле-Гуревичи, лошадям, содержащимся в стойлах, должно быть обеспечено не менее четырёх часов свободного движения в день вне стойла. Исключения могли бы допускаться только по медицинским показаниям при наличии подтверждающей документации.

Кроме того, независимо от условий содержания, у лошадей всегда должен быть свободный доступ к чистой и свежей воде, а зимой должны предприниматься меры для предотвращения её замерзания.

Также следует установить, что лошадь ежедневно должна получать от 1,5% до 2% своего веса в сухом грубоволокнистом корме (сене). Сено должно быть доступно постоянно или в распределённой форме, чтобы избежать голодания и риска язвы желудка. Запрещается держать лошадей без доступа к сену более 4–6 часов.

По мнению автора инициативы, в стойле должен быть мягкий и сухой слой подстилки толщиной не менее 10 см, навоз следует убирать ежедневно, а подстилку — обновлять. Держать лошадей на голом или твёрдом полу без подстилки следует запретить.

Перед участием в соревнованиях каждую лошадь, по мнению Мидоле-Гуревичи, должен осматривать назначенный организатором ветеринар или представитель комиссии по благополучию. Если у лошади выявлены явные проблемы со здоровьем — трещины в копытах, хромота и т.д. — её участие в соревнованиях должно быть запрещено.

Если лошадь содержится на улице более 12 часов в сутки не менее пяти дней в неделю, ей необходимо обеспечить укрытие от солнца, дождя и ветра.

Также автор инициативы предлагает, чтобы место содержания лошади допускалось только при наличии не менее 0,5 га пригодной земли на каждую лошадь. Система регистрации, по её мнению, должна автоматически проверять соответствие этому требованию и направлять предупреждения, если оно нарушается. Нарушения следует передавать в Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС).

По мнению автора, такие стандарты обеспечат более гуманное, ответственное и справедливое отношение к животным. Установление минимальных норм содержания поможет предотвратить жестокое обращение, улучшит благополучие животных и повысит осведомлённость общества о правильном обращении с живыми существами.

В инициативе также подчёркивается, что лошади, содержащиеся в лучших условиях, будут более здоровыми, спокойными и безопасными в общении с людьми, что особенно важно в конном спорте, терапии и туризме.