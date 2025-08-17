Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Антиалкогольные фанатики предлагают еще сильнее ограничить продажу алкоголя по выходным 2 1664

Наша Латвия
Дата публикации: 17.08.2025
kasjauns.lv
Антиалкогольные фанатики предлагают еще сильнее ограничить продажу алкоголя по выходным

В то время как многие недовольны недавно введенными ограничениями на продажу алкоголя в магазинах Латвии, есть те, кому и этих лимитов недостаточно. На портале Manabalss.lv стартовала инициатива по еще большему ограничению времени продажи алкоголя в выходные.

Автор предлагает сократить часы торговли, чтобы снизить уровень насилия, ДТП и вреда здоровью.

В портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за сокращение времени продажи алкоголя в выходные дни. В качестве представителя инициативы указан Александр Тартинских. Он заявляет, что Латвия по-прежнему является одной из ведущих стран в Европейском союзе по потреблению алкоголя на душу населения.

Любопытно, что недавно на все том же портале Manabalss.lv начался сбор подписей за возврат прежнего времени продажи алкоголя — с 8:00 до 22:00. Пока инициативу поддержали около 1600 человек.

В свою очередь Тартинских отмечает, что в выходные потребление алкоголя особенно велико, вследствие чего возрастает число дорожно-транспортных происшествий, случаев домашнего насилия, нарушений общественного порядка, проблем со здоровьем и вызовов неотложной медицинской помощи. Он указывает, что новые часы торговли алкоголем в выходные позволяют приобретать спиртные напитки практически целый день, что способствует «длительным и неконтролируемым привычкам пьянства». В инициативе говорится, что данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают: в Латвии потребление алкоголя на душу населения превышает 12 литров чистого алкоголя в год. В то же время полицейская статистика свидетельствует, что в выходные увеличивается число преступлений, связанных с алкоголем.

Тартинских предлагает внести поправки в Закон об обороте алкогольных напитков, установив, что розничная торговля алкоголем в выходные разрешается по субботам с 12:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 12:00 до 16:00.

По его мнению, такие ограничения снизят доступность алкоголя для длительных и неконтролируемых застолий, особенно вечером и ночью. Он считает, что изменения должны распространяться на все розничные предприятия, включая торговые центры, продуктовые магазины, автозаправочные станции и специализированные магазины алкоголя.

Как отмечает Тартинских, опыт других стран и также реальность в Латвии показывают, что более строгие ограничения времени продажи алкоголя дают явные общественные выгоды — меньше насилия и драк, меньше дорожно-транспортных происшествий. Например, в Норвегии после сокращения часов продажи алкоголя число аварий и других инцидентов, совершённых в состоянии опьянения, уменьшилось примерно на 17%, говорится в инициативе.

Он поясняет, что в Латвии есть люди, которые употребляют алкоголь длительно и систематически, зачастую начиная уже с утра, в виде «опохмелки». Ограничивая продажу алкоголя в утренние часы выходных, снижается возможность продолжать затянутое пьянство, что ухудшает здоровье и усугубляет социальные проблемы, считает Тартинских. Также он отмечает, что алкогольная зависимость связана с прогулами, снижением продуктивности и более частыми больничными. Таким образом, уменьшая чрезмерное употребление алкоголя, сокращаются и экономические потери, и нагрузка на систему здравоохранения, утверждает автор инициативы.

Одновременно это могло бы обеспечить более безопасную и спокойную общественную среду — меньше инцидентов в общественных местах, особенно утром и днём в выходные, считает Тартинских.

Пока под этой инициативой подписались лишь чуть больше 70 человек.

Читайте нас также:
#борьба #алкоголь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
3
1
7
0
2

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го августа

    Реальные дебилы эти фанатики... Был уже один такой тупоголовый, его еще Минеральным Секретарём называли, тоже шумел-кричал, виноградники вырубал... Ну и чем кончилось? В Финляндии уже как только не борятся с алкоголем - и цены адские, и ограничения по времени - и все равно выходными вечерами во всех скверах валяется в сосиску рбяная молодежь, как минимум в Хельстнки и Лахти наблюдал одинаковую картинку. Боюсь, автор петиции - скрытый самогонщик, решивший подзаработать...

    29
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    17-го августа

    пьяная молодежь, прошу прощения. Редакция, оборвите руки своему админу - пусть или делает возможность правки текста, или идет улицы мести.

    14
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 227
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 247
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 257
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 510

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 13
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 8
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 16
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 111
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 58
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 65
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 13
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 8
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео