Антиалкогольные фанатики предлагают еще сильнее ограничить продажу алкоголя по выходным

В то время как многие недовольны недавно введенными ограничениями на продажу алкоголя в магазинах Латвии, есть те, кому и этих лимитов недостаточно. На портале Manabalss.lv стартовала инициатива по еще большему ограничению времени продажи алкоголя в выходные.

Автор предлагает сократить часы торговли, чтобы снизить уровень насилия, ДТП и вреда здоровью.

В портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за сокращение времени продажи алкоголя в выходные дни. В качестве представителя инициативы указан Александр Тартинских. Он заявляет, что Латвия по-прежнему является одной из ведущих стран в Европейском союзе по потреблению алкоголя на душу населения.

Любопытно, что недавно на все том же портале Manabalss.lv начался сбор подписей за возврат прежнего времени продажи алкоголя — с 8:00 до 22:00. Пока инициативу поддержали около 1600 человек.

В свою очередь Тартинских отмечает, что в выходные потребление алкоголя особенно велико, вследствие чего возрастает число дорожно-транспортных происшествий, случаев домашнего насилия, нарушений общественного порядка, проблем со здоровьем и вызовов неотложной медицинской помощи. Он указывает, что новые часы торговли алкоголем в выходные позволяют приобретать спиртные напитки практически целый день, что способствует «длительным и неконтролируемым привычкам пьянства». В инициативе говорится, что данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают: в Латвии потребление алкоголя на душу населения превышает 12 литров чистого алкоголя в год. В то же время полицейская статистика свидетельствует, что в выходные увеличивается число преступлений, связанных с алкоголем.

Тартинских предлагает внести поправки в Закон об обороте алкогольных напитков, установив, что розничная торговля алкоголем в выходные разрешается по субботам с 12:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 12:00 до 16:00.

По его мнению, такие ограничения снизят доступность алкоголя для длительных и неконтролируемых застолий, особенно вечером и ночью. Он считает, что изменения должны распространяться на все розничные предприятия, включая торговые центры, продуктовые магазины, автозаправочные станции и специализированные магазины алкоголя.

Как отмечает Тартинских, опыт других стран и также реальность в Латвии показывают, что более строгие ограничения времени продажи алкоголя дают явные общественные выгоды — меньше насилия и драк, меньше дорожно-транспортных происшествий. Например, в Норвегии после сокращения часов продажи алкоголя число аварий и других инцидентов, совершённых в состоянии опьянения, уменьшилось примерно на 17%, говорится в инициативе.

Он поясняет, что в Латвии есть люди, которые употребляют алкоголь длительно и систематически, зачастую начиная уже с утра, в виде «опохмелки». Ограничивая продажу алкоголя в утренние часы выходных, снижается возможность продолжать затянутое пьянство, что ухудшает здоровье и усугубляет социальные проблемы, считает Тартинских. Также он отмечает, что алкогольная зависимость связана с прогулами, снижением продуктивности и более частыми больничными. Таким образом, уменьшая чрезмерное употребление алкоголя, сокращаются и экономические потери, и нагрузка на систему здравоохранения, утверждает автор инициативы.

Одновременно это могло бы обеспечить более безопасную и спокойную общественную среду — меньше инцидентов в общественных местах, особенно утром и днём в выходные, считает Тартинских.

Пока под этой инициативой подписались лишь чуть больше 70 человек.