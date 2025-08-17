Baltijas balss logotype
Начат сбор подписей за обязательное предупреждение перед наложением штрафа за парковку

Наша Латвия
Дата публикации: 17.08.2025
LETA
Начат сбор подписей за обязательное предупреждение перед наложением штрафа за парковку

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за включение в закон положения, обязывающего операторов парковок в случае использования приложения или зарегистрированного электронного адреса обязательно направлять предупреждение о том, что парковка не оплачена или время истекло.

Инициатива будет представлена в Рижскую муниципалитет. Представителем инициативы указан Олег Волков. Он объясняет, что в настоящее время операторы парковок, например, «EuroPark», «Park Expert», активно используют мобильные приложения, такие как «Mobilly» или «EuroPark», для отправки рекламы и новостей. Однако, если парковка не оплачена, предупреждение об этом не отправляется, и водитель узнает о штрафе только тогда, когда он уже наложен.

Это создает впечатление, что система больше ориентирована на взыскание штрафов, а не на предоставление честных услуг, считает Волков. Он объясняет, что хочет изменить этот подход, чтобы люди сначала получали предупреждение и имели возможность заплатить.

Представитель инициативы считает, что предупреждение должно быть быстрым и четким, например, в течение 15 минут после истечения срока оплаты. Кроме того, должен быть предусмотрен период не менее 72 часов, в течение которого человек может оплатить парковку по обычной ставке, прежде чем будет наложен штраф.

По его мнению, это технически легко осуществимо, поскольку видно, что приложения уже отлично используют эту функцию для отправки рекламы. Кроме того, по мнению Волькова, такой подход соответствует принципу соразмерности, который часто подчеркивается в директивах Европейского Союза (ЕС) и требует, чтобы штрафы были справедливыми и пропорциональными.

По мнению представителя инициативы, таким образом водители получат чувство безопасности и справедливости, а ошибка или невнимательность больше не будут автоматически означать большой штраф.

Одновременно с этим в обществе уменьшится впечатление, что система парковок работает как ловушка, что будет способствовать доверию к законам и предприятиям, улучшит повседневный опыт и в то же время обеспечит, что государство и операторы не потеряют доходы.

Такой подход соответствует директивам ЕС о применении соразмерных штрафов и укрепит доверие общества, подчеркивается в инициативе. «Люди будут иметь возможность своевременно реагировать и честно оплачивать услуги, а не становиться жертвами штрафов», — считает Волков.

#штрафы #стоянка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    18-го августа

    Важнее проблем, в Латвии нету?!

  • Ж
    Жевотек
    17-го августа

    Все платные стоянки жируют за счет этого нахлебалова

