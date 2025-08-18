Baltijas balss logotype
Ну вот и все! Из транспорта Риги уберут мягкие сиденья

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Ну вот и все! Из транспорта Риги уберут мягкие сиденья
ФОТО: LETA

Муниципальное ООО «Rīgas satiksme» на испытательный срок оснастило один автобус сиденьями без мягкой тканевой обивки, сообщили в компании, пишет ЛЕТА.

Пассажиров призывают делиться своим мнением о поездке с такого типа сиденьями. Отзывы помогут оценить, какое решение будет не только практичным, но и более приемлемым для пассажиров.

Принять участие в опросе можно онлайн по ссылке ej.uz/jautajumi-pasazieriem или во время поездки в автобусе с номером 77599, отсканировав QR-код анкеты.

По мнению компании, такие сиденья обладают рядом преимуществ: их легче обслуживать, они требуют меньших затрат на содержание и служат дольше. Кроме того, их проще поддерживать в соответствии с гигиеническими требованиями. Клиенты «Rīgas satiksme» часто указывают, что тканевые сиденья выглядят неопрятно, так как после пассажиров на них остаются пятна, грязь и другие следы, портящие внешний вид.

Цель — найти практичное решение, которое будет легко и быстро очищаться, но при этом останется комфортным для пассажиров.

В настоящее время во всех транспортных средствах «Rīgas satiksme» используются мягкие тканевые сиденья, которые обеспечивают эстетичный внешний вид и, благодаря обивке, больший комфорт. Однако, как поясняют в компании, по сравнению с сиденьями без обивки их обслуживание требует больше ресурсов и труда сотрудников.

В повседневной эксплуатации сиденья очищаются сухим способом с помощью пылесоса, а при необходимости проводится влажная уборка водой и специальными моющими средствами. В случае серьезных повреждений сиденья переобиваются, также регулярно проводится их дезинфекция.

Испытательный автобус с номером 77599 в первые дни будет курсировать по маршруту автобуса №60, а затем – по разным маршрутам, чтобы как можно большее число пассажиров смогли опробовать сиденья без обивки и оставить свои отзывы о поездке.

В поисках различных решений «Rīgas satiksme» изучила и опыт других стран, и в качестве одного из первых вариантов решила испытать сиденья без обивки. Пластиковые сиденья были введены в столице Швеции Стокгольме, а также в Германии, Нидерландах и Польше.

Оборот «Rīgas satiksme» в прошлом году с учетом государственных и муниципальных дотаций составил 193,315 миллиона евро, что на 5% больше, чем в 2023 году, однако прибыль компании сократилась в несколько раз и составила 93 608 евро.

«Rīgas satiksme» обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на улицах города. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

«Rīgas satiksme» принадлежат доли в компаниях ООО «Rīgas karte» (51%) и ООО «Rīgas acs» (100%). В марте 2024 года Рижская дума разрешила «Rīgas satiksme» прекратить участие в капитале «Rīgas acs» путем ликвидации дочерней компании, однако на данный момент «Rīgas acs» еще не ликвидирована.

#общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • ПЗ
    Пупок Земли
    19-го августа

    Помнится, в советские времена были такие сиденья в трамваях. Летом к ним принимаешь, зимой они холодные, ну и скользить, конечно

    13
    0
  • 18-го августа

    ткань на сидениях нужна для сцепления со штанами, для того чтоб когда транспорт едет по кольцевой на скорости ты не соскользнул на поворе с него и не травмировался. ( это давно уже известно всем перевозчикам) и если в ригассатиксме этого не знают то вряд-ли они находятся на своём месте

    32
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го августа

    Тогда цена на проезд должна уменьшится (раскатал губу). Ведь затраты на обслуживание, сама конструкция удешевляются.

    61
    7
  • Е
    Ехидный
    18-го августа

    есть более радикальное решение - убрать вообще нафиг все сиденья , тогда и чистить ничего не надо будет !!!!

    106
    8
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    18-го августа

    Однако и народа можно будет перевозить в несколько раз больше, а это в свою очередь позволит сократить количество автобусов на маршруте.

    20
    2
Читать все комментарии

