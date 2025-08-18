Baltijas balss logotype
Прощай, лето! Середина недели принесёт осень в Латвию

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Прощай, лето! Середина недели принесёт осень в Латвию
ФОТО: LETA

На этой неделе в Латвии, по прогнозам синоптиков, с большой вероятностью начнётся метеорологическая осень, сообщает LETA.

Метеорологическая осень наступает, когда средняя температура воздуха в течение пяти дней подряд остаётся ниже +15 градусов, а днём её начала считается первая из этих пяти суток.

Согласно текущим прогнозам, в большинстве регионов страны метеорологическая осень начнётся 20 августа, в отдельных местах — на день позже. В некоторых прибрежных районах, возможно, ещё сохранится метеорологическое лето.

В прошлом году метеорологическая осень в Латвии наступила 28 сентября. Средняя дата начала осени в климатический период 1991–2020 годов — 31 августа. В 2023 году она началась только 4 октября, что на 17 дней позже предыдущего самого позднего начала осени в истории наблюдений.

Самым тёплым днём недели станет вторник, когда температура воздуха повысится до +20…+25 градусов. Начиная со среды, столбики термометров уже не поднимутся выше +15…+20 градусов. В самые прохладные ночи температура опустится до +4…+9 градусов, на побережье будет на пару градусов теплее, а у поверхности травы местами возможны лёгкие заморозки.

Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы. Наибольшее количество осадков прогнозируется в ночь на среду и утром, а также в выходные дни. В ночные и утренние часы местами образуется туман, ветер будет в основном слабым.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на этой неделе опустится на три-четыре градуса ниже нормы, а на следующей неделе будет на два градуса ниже обычного. В сентябре, а также в последующие осенние и зимние месяцы температура воздуха в целом ожидается около нормы или выше неё.

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го августа

    гриииииибыыыыы!!!! (кровожадно облизывается с горящими глазами) 🤡 Мдв, покуда с ними хреновато 🙄

Видео