Сколько стоит подготовить первоклассника к школе?

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Сколько стоит подготовить первоклассника к школе?
ФОТО: LETA

С приближением 1 сентября многие семьи активно готовятся к новому учебному году. Наибольшее волнение, как обычно, испытывают родители, чьи дети впервые отправятся в школу, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

Как объясняет эксперт Эвия Кропа, ежегодные опросы показывают, что подготовка первоклассника к школе в среднем обходится от 100 до 120 евро.

«Эта сумма уже более пяти лет довольно стабильна, а в некоторые годы была даже выше, чем сейчас», — отмечает Кропа.

Однако следует помнить, что это так называемый минимальный бюджет — если выбирать самые дешёвые канцелярские товары, рюкзак и спортивную форму. «Это абсолютный бюджетный вариант. При условии, что письменный стол и сменная обувь уже есть дома», — поясняет эксперт. Она подчёркивает, что сезонные скидки в супермаркетах позволяют сэкономить, и при разумном планировании покупок ребёнка можно подготовить к школе за меньшую сумму.

В то же время именно родители первоклассников чаще всего рискуют перерасходовать средства.

«Подготовка к школе — это не только практический, но и эмоциональный процесс. Родителям хочется дать ребёнку самое лучшее, и нередко приобретаются вещи, которые в итоге не используются», — говорит Кропа.

Её рекомендация — разделить покупки: приобрести минимум, а в течение года докупить необходимое, чтобы избежать лишних трат.

Существенно различаются и школьные требования в разных странах. Если в Латвии 120 евро достаточно для покрытия основных потребностей, то в Литве затраты достигают примерно 370 евро, поскольку необходимо покупать школьную форму и рабочие тетради. В Эстонии же списки значительно «демократичнее», а значит и общие расходы ниже. «Различия кроются в деталях — там, где требования выше, и родителям приходится тратиться больше», — отмечает Кропа.

Таким образом, главный совет для родителей — сохранить баланс между желаниями и возможностями. «Конечно, похвально, что родители стремятся обеспечить детей всем необходимым. Но всегда стоит критически оценить — что действительно нужно, а что можно отложить», — подчёркивает эксперт. Первый учебный год — важное эмоциональное событие, однако с разумным подходом он не нанесёт слишком сильного удара по семейному бюджету.

#1 сентября #школа
Видео