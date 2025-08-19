Baltijas balss logotype
«Это исторический год!» Министр о плане поддержки семей с детьми

Наша Латвия
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
«Это исторический год!» Министр о плане поддержки семей с детьми

Рейнис Узулниекс и эксперты обсудили новые пособия.

Глава минблага Рейнис Узулниекс (Союз зеленых и крестьян) в эфире Латвийского радио назвал нынешний год в плане поддержки семей с детьми историческим. «Был принят план по демографии и если прежде каждое министерство работало узко в своем направлении, то теперь мы сели за один стол и создали общий план поддержки демографии, в который вошли и вопросы жилья, и вопросы медицинского обслуживания, и вопросы образования, услуги нянь», - пояснил министр благосостояния.

Напомним, что министерство благосостояния предложило удвоить пособия по уходу за ребенком — теперь 171 евро, прогнозируется 340 евро. Это пособие во время отпуска по уходу за ребенком получают все, в том числе те, кто не вносил социальные взносы. Пособие по рождению ребенка планируют повысить с 421 евро до 600 евро, также планируется повысить государственное семейное пособие для студентов вузов.

Министр отметил, что есть еще и пакет в 25 млн. на внесемейное обслуживание — этот пакет предусматривает поддержку приемным семьям, поддержку опекунов, предусмотрены и различные инструменты поддержки процедуры усыновления.

Демограф Лига Аболиня также считает предложение минблага историческим — до сих пор было несколько стратегий поддержки демографии, но до утверждения правительством так ни одна стратегия и не дошла.

#детские пособия
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    19-го августа

    запахло выборами !!! минестество предлагает , планирует, хочет и т.д. - никакой конкретики !!! выборы пройдут и разведут руками - ну не срослось !!!!

    5
    1

