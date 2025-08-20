Baltijas balss logotype
На полигоне в Селии проходят международные учения по противодействию дронам 1 320

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2025
LETA
На полигоне в Селии проходят международные учения по противодействию дронам
ФОТО: dreamstime

До 28 августа на полигоне в Селии и в окрестностях Сунаксте проходят совместные военные учения Национальных вооруженных сил Латвии и Агентства связи и информации НАТО "Baltic Trust 25", сообщает Министерство обороны.

В течение десятидневных учений будут отрабатываться реагирование на дроны разведывательного и атакующего типов, инсценироваться операции для более полного понимания возможностей дронов, систем глушения сигналов и других защитных средств, а также укрепляться сотрудничество по развитию возможностей беспилотных летательных аппаратов и защиты от них.

В маневрах участвуют около 470 представителей Латвии и других стран НАТО, включая Швецию и Германию, а также представители оборонной промышленности ряда стран Европейского союза, разработанные которыми проекты во время учений испытывают военные специалисты.

Как подчеркивает Минобороны, учения "Baltic Trust 25" являются важным подтверждением решимости Латвии и НАТО обеспечить сильную и совместимую систему защиты от дронов.

#учения #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го августа

    обеспечить сильную и совместимую систему защиты от дронов. -- А что, зубья дракона и километровые преграды из колючей проволоки уже не так актуальны?

    2
    1

