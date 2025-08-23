Baltijas balss logotype
Наша Латвия
Дата публикации: 23.08.2025
Latvijas Avīze
НВС просит не верить распространяемой Россией дезинформации
ФОТО: LETA

Латвийская армия опубликовала на своем официальном аккаунте в социальной сети «X» новость об очередной дезинформационной кампании Кремля против Латвии.

В лояльных России каналах «Telegram» была распространена информация о том, что в приграничной зоне Латвии с Россией уже устанавливаются противопехотные мины и что один из пограничников уже из-за этого подорвался.

В свою очередь, как пишет НВС, «Россия лжет. Снова и по-прежнему. В мирное время мины не устанавливаются и никто не пострадал. Призываем критически оценивать информацию, распространяемую агрессором.

#фейк #пропаганда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • С
    Сарказм
    23-го августа

    Это "старость" уже месяц назад про эту россияскую клюкву писали. Рассчитана на местную вату, которая начнет ржать и возмущаться, мол, зачем, Россия такая милая, добрая и пушистая, от нее не надо защищаться, все равно не сможете, только сами покалечитесь, ха-ха-ха.

    1
    12
  • З
    Злой
    23-го августа

    Вот уж пофиг нас.

    12
    1
  • З
    Злой
    Злой
    23-го августа

    Вот уж пофиг нвс

    8
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го августа

    Так социальная сеть "Х" в России заблокирована. Откуда латвийская армия знает что это именно Россия распространяет. Или это сейчас НВС сами и врут?

    26
    2
  • A
    Aleks
    23-го августа

    Вовремя войны первой умирает правда,потому что на капиталистических войнах зарабатывается приличный денежный и политический капитал,поэтому врут все-Россия,Украина,Латвия,притом школа у всех одна Высшая партийная школа СССР,все бывшие коммунисты и даже втихаря ходят в одну и туже американскую синагогу,поэтому очень предсказуемы.😎

    22
    5
  • П
    Процион
    Aleks
    23-го августа

    Ничего нового, дружок. Если вспомнить самое начало, так это именно евреи придумали Христа, а ныне половина планеты лупит своими кукундерами об пол во славу того, к кому не имеют никакого отношения.

    13
    1
Видео