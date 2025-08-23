НВС просит не верить распространяемой Россией дезинформации

Латвийская армия опубликовала на своем официальном аккаунте в социальной сети «X» новость об очередной дезинформационной кампании Кремля против Латвии.

В лояльных России каналах «Telegram» была распространена информация о том, что в приграничной зоне Латвии с Россией уже устанавливаются противопехотные мины и что один из пограничников уже из-за этого подорвался.

В свою очередь, как пишет НВС, «Россия лжет. Снова и по-прежнему. В мирное время мины не устанавливаются и никто не пострадал. Призываем критически оценивать информацию, распространяемую агрессором.