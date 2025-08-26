Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия не должна стать хорошо охраняемым кладбищем - профсоюз медиков 1 3974

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2025
LETA
Латвия не должна стать хорошо охраняемым кладбищем - профсоюз медиков
ФОТО: LETA

Если требуемые медиками дополнительные средства на увеличение зарплат медперсонала не будут найдены, создастся впечатление, будто кто-то хочет сделать Латвию хорошо охраняемым кладбищем, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис.

"Вряд ли это правильно", - рассуждает он.

Керис прогнозирует, что дальнейшие переговоры по этому вопросу будут сложными. При этом он отметил, что профсоюз лишь призывает поддерживать нынешнюю оплату труда на конкурентоспособном уровне и ничего больше.

По словам Кериса, министр отрасли понимает эти требования и признает их справедливыми. ЛПРЗСУ также обратился к парламентским фракциям, призвав выполнить рекомендацию Еврокомиссии - для повышения конкурентоспособности, устойчивости и социальной справедливости государства обеспечить существенный прирост финансирования не только в сфере обороны, но и здравоохранения.

"Мы, конечно, понимаем сложность ситуации, но, с другой стороны, расходы бюджета рассчитаны в примерном объеме 18 млрд евро, и нем вполне возможно найти необходимые для здравоохранения средства", - уверен Керис.

Как сообщалось, ЛПРЗСУ ждет от Министерства здравоохранения роста зарплат медицинского персонала по меньшей мере на 13,5%, сообщил Керис агентству ЛЕТА на прошлой неделе после разговора профсоюза с Минздравом.

Такое требование на 1,5 процентных пункта ниже по сравнению с заявленными ранее 15%, но все равно потребует из бюджета дополнительных 133 млн евро.

До своего заседания 16 сентября ЛПРЗСУ будет ждать реакции правительства на выдвинутые требования, а затем состоится обсуждение дальнейших действий. Глава профсоюза не исключил, что если требования не будут удовлетворены, может быть начата предзабастовочная процедура, хотя сейчас еще "рано принимать решение о таком сценарии".

Сегодня в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Абу Мери признал, что очень скептически смотрит на возможность изыскания в бюджете следующего года требуемых медиками дополнительных 133 млн евро. По словам министра, нужно быть честными и понимать, что такая сумма не выглядит реальной для здравоохранения, учитывая, что общая выделенная сумма может составить чуть более 150 млн евро, а объективных потребностей много и в разных отраслях, в том числе демографии и образования.

Однако если в фискальном пространстве появится финансирование, которое можно будет направить на увеличение зарплат медиков, то в приоритетном порядке можно было бы увеличить самые низкие зарплаты, в том числе для медсестер, которые сейчас получают меньше, чем в среднем по Евросоюзу. Однако и этого министр пока обещать не может, поскольку надо помнить о достигнутой в прошлом году договоренности о том, что фонд вознаграждения не должен вырасти более чем на 2,6%.

На вопрос, какой экономии можно добиться путем повышения эффективности внутри системы здравоохранения, министр ответил, что в лучшем случае это могут быть 10-15 млн евро ежегодно, но в то же время это означает и инвестиции, например, в цифровизацию.

Читайте нас также:
#медицина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
11
1
2
1
29

Оставить комментарий

(1)
  • п
    прохожий
    27-го августа

    Страна , не может быть хорошо охраняемым кладбищем . Все это финансирование , под названием ,,оборона,, обыкновенный блеф , как и прочии ,мега проекта . Очередная кормушка , уничтожающая страну под благовидным предлогом .

    52
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 234
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 253
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 263
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 515

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 50
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 25
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 19
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 28
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 137
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 65
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 50
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 25
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео