Этой ночью рижанам не давали спать молнии, раскаты грома, сильный ливень и даже град. Утром, по дороге на работу, многие столкнулись с затопленными улицами. В целом по стране сегодня действует жёлтое предупреждение.

Выпала половина месячной нормы осадков

По состоянию на 07:00 наибольшее количество осадков было зафиксировано в столице, сообщили синоптики. В Риге выпало 40,1 мм осадков, при том что климатическая норма за весь месяц составляет 77,9 мм.

В центре Риги ночь и утро принесли 50 мм осадков, а частная метеостанция в Саркандаугаве зафиксировала 84 мм, что больше месячной нормы, сообщил модератор LTV Том Брицис.

Грозы сильнее всего затронули именно Ригу, Юрмалу и их окрестности, что в значительной степени обусловлено тёплыми водами Рижского залива. В Балтию продолжает поступать масса прохладного воздуха, которая, приносимая северными и северо-западными ветрами, пересекает Рижский залив по фактически самой длинной возможной траектории. В течение этого пути облака накапливают влагу и тепло от вод залива, и достигают своей максимальной силы к югу от залива и немного южнее вглубь суши.

За последние 12 часов было зафиксировано 1520 молний, пишет ЛЕТА.

Процесс, связанный с эффектом залива, сегодня ещё продолжится, однако к вечеру начнёт утихать, и осадки постепенно прекратятся.

На улицах Риги откачивают воду

Из-за сильного дождя на улицах Риги работают восемь автомобилей для откачки воды, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

В первую очередь техника направляется в те места, где из-за луж затруднено движение транспорта, и по которым получены соответствующие сообщения. До 8 часов утра во вторник также поступила информация об одном затопленном участке рельсов общественного транспорта.

В самоуправлении напоминают, что во время сильных и интенсивных осадков ливневая канализация не в состоянии сразу отвести весь объём воды, поэтому вода уходит постепенно.

Во время сильных дождей в Риге затапливает те улицы, на которых исторически не была построена ливневая канализация или она ещё не обновлена. Новые ливневые системы строятся на новых улицах и транспортных объектах, а также на тех улицах, которые проходят реконструкцию. В повседневном порядке ведутся профилактические работы — проверяются насосные станции и коллекторы, чтобы обеспечить их бесперебойную работу во время ливней, отмечает самоуправление.

Жителей призывают сообщать о затопленных улицах или территориях по единому бесплатному информационному телефону Рижской думы — 80001201.

Дожди подолжатся

Во вторник по всей стране продолжатся дожди, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ). В Риге сквозь облака сегодня временами будет выглядывать солнце, однако периодически ожидаются дожди, а утром — сильные ливни и грозы.

В целом по стране сегодня действует жёлтое предупреждение из-за сильных дождей. Местами возможны грозы, резкие порывы ветра, а также град.