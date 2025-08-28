Baltijas balss logotype
Союз города и деревни: мэр Риги распорядился обеспечить доставку урожая в порт 2 1106

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2025
LETA
Союз города и деревни: мэр Риги распорядился обеспечить доставку урожая в порт

Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.

"Я считаю, что решение департамента внешней среды и мобильности было ошибочным. Поэтому я поручил с 3 сентября обеспечить, чтобы зерновозы могли добираться до Рижского порта круглосуточно, чтобы не происходили задержки в доставке урожая", - пишет в твиттере мэр Риги.

Он отметил, что обсудил ситуацию с представителями общества "Крестьянский Сейм".

Как сообщалось, "Крестьянский сейм" раскритиковал решение Рижского самоуправления не разрешать сельскохозяйственному большегрузному транспорту с зерном и рапсом круглосуточно ездить в Рижский порт по определенным маршрутам.

Организация просила самоуправление разрешить круглосуточное движение большегрузного транспорта с зерном и рапсом в Рижский порт по определенным маршрутам в период сбора урожая с 22 июля по 1 ноября, но эта просьба была отклонена.

Как выяснило агентство ЛЕТА, Рижская дума отказала зерновозам в проезде через центр города в связи с интенсивным ремонтом улиц.

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го августа

    Значит урожай выращенный на латышских полях не погиб не полностью? Значит финансовое вспомоществование фермерам обходимо не в таких больших объёмах денежных средств и кое-что, в таком случае может остаться на пособия нищим латышским инвалидам и пенсионерам.пенсионерам

    6
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    28-го августа

    Неужели так трудно редакции установить функцию коррекции текста?

    4
    1

