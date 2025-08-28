Союз города и деревни: мэр Риги распорядился обеспечить доставку урожая в порт

"Я считаю, что решение департамента внешней среды и мобильности было ошибочным. Поэтому я поручил с 3 сентября обеспечить, чтобы зерновозы могли добираться до Рижского порта круглосуточно, чтобы не происходили задержки в доставке урожая", - пишет в твиттере мэр Риги.

Он отметил, что обсудил ситуацию с представителями общества "Крестьянский Сейм".

Как сообщалось, "Крестьянский сейм" раскритиковал решение Рижского самоуправления не разрешать сельскохозяйственному большегрузному транспорту с зерном и рапсом круглосуточно ездить в Рижский порт по определенным маршрутам.

Организация просила самоуправление разрешить круглосуточное движение большегрузного транспорта с зерном и рапсом в Рижский порт по определенным маршрутам в период сбора урожая с 22 июля по 1 ноября, но эта просьба была отклонена.

Как выяснило агентство ЛЕТА, Рижская дума отказала зерновозам в проезде через центр города в связи с интенсивным ремонтом улиц.