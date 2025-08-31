Baltijas balss logotype
Длинные выходные Латвии в 2026 году - когда планировать отпуск 2 5466

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2025
mixnews.lv
Длинные выходные Латвии в 2026 году - когда планировать отпуск

Мечтаете о по-настоящему растянутом отдыхе в 2026 году, но отпуск ограничен? В Латвии грядёт внушительный набор длинных выходных, а Министерство благосостояния уже предложило переносы рабочих дат - чтобы вы могли отдыхать без лишнего расхода отпускных.

По официальному календарю:

1 января (четверг) - Новый год. Если взять выходной 2 января, получится почти укомплектованный отпуск: 1–4 января.

3–6 апреля - Пасхальные праздники: Страстная пятница, Пасха и Пасхальный понедельник.

1–4 мая - Первомай совпадает с выходным (пятница), а 4 мая - День восстановления независимости.

23–24 июня - Лиго и Яни, традиционные латвийские летние праздники солнцестояния: вторник и среда.

18 ноября - День провозглашения Республики, в 2026 году - среда. Также можно подумать о «выжимании» дополнительного дня отпуска.

24–26 декабря - Рождество: четверг, пятница, суббота. 31 декабря (четверг) - канун Нового года - ещё один шанс для удлинённого отдыха. По предложению Минблага будут перенесены рабочие дни:

2 января (пятница) на 17 января (суббота).

22 июня (понедельник) на 27 июня (суббота).

Как сэкономить отпуск: готовые комбинации

1–4 января - 4 дня отдыха при всего 1 отпускном.

3–6 апреля - вообще без отпускных.

1–4 мая - опять столько же.

20–24 июня - можно отдохнуть с выходным в понедельник.

24–27 декабря - Рождественская смена, выгодно в плане времени.

31 декабря – 3 января - если взять 28–30 декабря, вы отдохнете с праздниками в стильном финале года.

В Латвии стандартный отпуск - 20 дней, и многие работники могут перенести до 2 недель на следующий год. Поэтому грамотное разбивание отдыха способно значительно повысить его эффективность и удовольствие.

Вывод:

2026 год - это тот самый момент, когда экономно и эффективно можно «вытянуть» отпуск. Планируя заранее и пользуясь переносами рабочих дней, можно выжать максимум из каждого выходного. Зафиксируйте длинные выходные в календаре и наслаждайтесь отдыхом - не прося полгода отпуска у начальства.

#отпуск #выходные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • п
    прохожий
    2-го сентября

    Да , и работники торговли , начали планировать отпуска .

    3
    0
  • Вк
    Виардо кузнецова
    31-го августа

    бедные полицейские, у них сутки 24 часа , поспал и снова на 24 часа , работать некому.Все здоровье ночными угроблено. А сейчас время отпусков тем более,

    11
    9

