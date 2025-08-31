Доколе? В Латгалии по-прежнему можно увидеть уличные указатели на русском

В Даугавпилсе и Илуксте, в районе Аушдаугава, по-прежнему встречаются названия улиц, которые наряду с латышским языком размещены также на русском языке, хотя Закон о государственном языке запрещает такую практику, сообщает автор Латвийского радио Тенис Биковскис, студия Латгале.

Директор Центра государственного языка Инесе Мухка отмечает, что это противоречит нормативным актам, и местные власти должны использовать все средства, чтобы устранить такие нарушения.

Муниципалитет Даугавпилса признает, что его обязательные положения в настоящее время не содержат административных санкций за несоответствие названий улиц. Полиция периодически поднимает этот вопрос, однако механизм контроля является несовершенным, и до сих пор были высланы только предупреждения.

В Илуксте также сохранились таблички с надписями на русском языке. Руководство района Аушдаугава обещает в ближайшее время провести проверку и устранить несоответствующие указатели.

Центр государственного языка призывает все местные власти до конца года привести в порядок указатели на улицах и обещает усилить контроль за соблюдением закона.