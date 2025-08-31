Baltijas balss logotype
Доколе? В Латгалии по-прежнему можно увидеть уличные указатели на русском

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2025
Latvijas Avīze
Доколе? В Латгалии по-прежнему можно увидеть уличные указатели на русском

В Даугавпилсе и Илуксте, в районе Аушдаугава, по-прежнему встречаются названия улиц, которые наряду с латышским языком размещены также на русском языке, хотя Закон о государственном языке запрещает такую практику, сообщает автор Латвийского радио Тенис Биковскис, студия Латгале.

Директор Центра государственного языка Инесе Мухка отмечает, что это противоречит нормативным актам, и местные власти должны использовать все средства, чтобы устранить такие нарушения.

Муниципалитет Даугавпилса признает, что его обязательные положения в настоящее время не содержат административных санкций за несоответствие названий улиц. Полиция периодически поднимает этот вопрос, однако механизм контроля является несовершенным, и до сих пор были высланы только предупреждения.

В Илуксте также сохранились таблички с надписями на русском языке. Руководство района Аушдаугава обещает в ближайшее время провести проверку и устранить несоответствующие указатели.

Центр государственного языка призывает все местные власти до конца года привести в порядок указатели на улицах и обещает усилить контроль за соблюдением закона.

#русский язык #ремонт улиц
  • NB
    Nose Bose
    31-го августа

    а почему собственно нет? Разве русский перестал быть основным языком для 80% Латгалии? :) А, государство-апартеид? :(

    31
    2
  • П
    Процион
    31-го августа

    Это указатели не на русском языке, а на том же латышском, но начертанные русскими буквами (на кириллице). Вот было бы написано ул.Песочная — тогда да, на русском. Или ул.Дзирнаву была бы Мельничная — тоже. А так — ни то ни сё, так что хотите — убирайте русские буквы, лень — пусть остаются. Русскоязычным это по барабану.

    36
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го августа

    В своё время подметил В. Высоцкий, что в общественных французских туалетах, есть надписи на русском языке. И почему-то от этого экономика Франции не страдает. А вот Латгалия страдает, полная разруха и только потому, что там есть надписи на русском языке.

    47
    1
  • Д
    Дед
    31-го августа

    Если государство заинтересовано в этом, то согласно закона, должно за свои средства сделать замену указателей, получив разрешение владельца, а не давать команды.

    54
    3
