Можно ли в Латвии работать на досрочной пенсии? - Можно, но...

Все больше пенсионеров задумываются о том, можно ли после выхода на досрочную пенсию снова вернуться к работе. На этот вопрос на LV portāls отвечает Государственное агентство социального страхования. Можно ли работать, если получаешь досрочную пенсию?

Да, можно. Однако есть важное условие: до достижения установленного пенсионного возраста выплата пенсии приостанавливается, если человек официально устраивается на работу, регистрируется как самозанятый или участвует в оплачиваемых временных общественных работах.

Как это работает?

Досрочная пенсия выплачивается в размере 50%.

С момента, когда пенсионер получает статус «обязательного социально застрахованного лица» (то есть начинает работать официально), выплата пенсии прекращается.

После окончания работы выплата возобновляется.

Такой порядок закреплен в Законе «О государственных пенсиях» (ст. 32, ч. 12 и 13), а также в Правилах Кабинета министров № 427, пишет Lvportals.lv.

Так что если у пенсионера появляется возможность поработать, он вправе это сделать. Но пенсию в период трудовой деятельности получать не будет.