Посильный вклад в это вносят большие и маленькие зеленые зоны Риги. Однако практика показывает: руководство столицей с упорством, достойным лучшего применения, ликвидирует насаждения.

«Ворота города», которые прорубят на Бривибас

Как решаются вопросы большого строительства в нашем городе? Вот так, например. На главной улице Бривибас, в доме 432, напротив трамвайного кольца, десятилетиями находились построенные при социализме привычные жителям «магазины у дома». В последние годы, разумеется, направленность малого бизнеса поменялась, вместо них возникли конторки по быстрым кредитам и т.д.

Однако и это все вскоре будет снесено могучим девелоперским ураганом, ибо власти города намерены проводить «эффективное использование собственности». Будущая застройка встанет до 4 этажей, коэффициент использования площади поднимется до 220%, а зеленая зона составит только 20%. Департамент мобильности самоуправления поменяет также «красные линии».

Что же касается растущих поблизости деревьев, в частности яблонь, то их, разумеется, вырубят. Из публично доступной видеозаписи заседания Комитета по развитию Рижской думы, коим руководит Эдгарс Бергхолцс («Объединенный список»), мы поняли, что при утверждении плана «ворот города», как пафосно именуется новая застройка на Бривибас, даже не оценивались эти самые насаждения, которые украшали улицу с момента постройки микрорайона Югла.

Между прочим, господин Бергхолцс начал заседание тем, что перенес вопросы депутата Юлии Степаненко и ее коллег по оппозиционной «Суверенной власти» / «Новолатыши» об аналогичной ликвидации зеленых угодий в Иманте... на месяц! Причем признал, не без доли иронии, что, мол, ему самому интересно. Но вопрос столь непрост, что ответственным службам «надо подготовиться». Хотя к тому времени, как в Ратушу внесут, наконец, тему пресловутой велодорожки в Задвинье, там все уже уйдет под нож.

Депутат от «Нового Единства» Лайма Гейкина, со своей стороны, задалась вопросом, не лучше ли этот участок отдать жилищному строительству. На что ей объяснили на пальцах: это же перекресток! «Многофункциональность» сама по себе предполагает то, что на верхних этажах вновь создаваемого монстра будут – жилые апартаменты. Ну вот такое счастье выпадет будущим владельцам.

«Геометрия сильно поменяется», – не смогли не заметить даже депутаты правящей коалиции. В частности, исчезнет парковка. Все это, между прочим, муниципальная земля, потому все так детально и обсуждалось. «Югла чрезвычайно важна, там живет много людей», – выступил депутат Гиртс Лапиньш (Национальное объединение) в амплуа Капитана Очевидности. Ему кажется, что надо оставить место для «тусовок». Но в целом у него «нет претензий» против вырубки с последующей застройкой.

Был завод, станет офисный центр

20 175 квадратных метров – такова немалая площадь земельного участка вблизи от набережной Даугавы между Железнодорожным и Островным мостами. Адрес – улица Делю, 4, там ранее располагались цеха радиозавода. На сегодня частные инвесторы задумали осчастливить Ригу очередным бизнес-зданием. Некоторая заминка в осуществлении увлекательного проекта возникла из-за того, что формально это ближнее Задвинье принадлежит к охранной зоне, которую образует Вецрига. Но для того у нас и имеется «ручной» Комитет по развитию. «Локальное планирование будет скорректировано», – как всегда позитивно излагают строительные чиновники. «Вопросы закрыты, на дебаты никто заявок не подавал, переходим к голосованию», – руководит процессом Э. Бергхолцс. И опять решение принимается единогласно.

Следующий вопрос касается улицы Илменя, 9. Она располагается на окраине – Ритабулли, входящей уже в территорию ограниченной хозяйственной деятельности полосы Балтийского моря и Рижского залива. Найдено два «потенциально сохраняемых» дерева, остальные опять под вырубку.

Была государственная собственность, будет – частная! И никакого мошенничества, все по закону.

На Rail Baltica мы больше не влияем

Между тем, когда дело касается «объектов национального интереса» – столичная власть легко отказывается от своих прерогатив. Так, в частности, во время руководства Ригой мэром Нилом Ушаковым, еще в 2016 году, был принят ряд нормативных актов по интеграции будущей трассы скоростной железнодорожной линии европейской колеи в городскую среду. Сегодня же выясняется, что Закон о строительстве позволяет вести подобный проект века, невзирая на местную власть!

Министерство сообщения под руководством Атиса Швинки 3 апреля 2025 года дало санкции на прекращение локального планирования в Риге по объектам, связанным с Rail Baltica. Глава ведомства принадлежит к той же партии «Прогрессивных», что и градоначальник, и возражений у мэра Клейнбергса не возникло.

Так что можно будет теперь прокладывать через территорию Риги любые фантастические трассы стальной магистрали со всеми вытекающими последствиями для городского хозяйства и экологии – а что власти столицы? А они фактически самоустранились. Спрашивается, где же тут интерес рижан? «Общество больше не будет вовлечено», – так прямо и сказали на Комитете по городскому имуществу.

На чем сердце успокоится

Одно утешает – отсутствие денег из Евросоюза ограничивает. До 2030 года в Ригу Rail Baltica не сможет зайти только из-за финансовых проблем. А вокзал-то уже успели изуродовать. И улицу Тимотея, набережную генерала Радзиня с пресловутой «улиткой» для велосипедистов, которые должны были нестись, параллельно поездам, через Даугаву.

Теперь одна надежда – на бюджеты НАТО, которому надо навязать Rail Baltica как «военную мобильность» против России. А обсуждений среди рижан – не предполагается.