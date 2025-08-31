Baltijas balss logotype
Реквием по яблоням Юглы: строительство бизнес-центров – бессмысленное и беспощадное 8 1902

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Этот участок на Югле должен превратиться в стройплощадку. Фото riga.lv

Этот участок на Югле должен превратиться в стройплощадку. Фото riga.lv

ФОТО: пресс-фото

Власти столицы во главе с «прогрессивным» мэром Виестурсом Клейнбергсом провозглашают приверженность «зеленому курсу» Евросоюза. Одна из задач которого – уменьшение вредного воздействия газов, вызывающих парниковый эффект.

Посильный вклад в это вносят большие и маленькие зеленые зоны Риги. Однако практика показывает: руководство столицей с упорством, достойным лучшего применения, ликвидирует насаждения.

«Ворота города», которые прорубят на Бривибас

Как решаются вопросы большого строительства в нашем городе? Вот так, например. На главной улице Бривибас, в доме 432, напротив трамвайного кольца, десятилетиями находились построенные при социализме привычные жителям «магазины у дома». В последние годы, разумеется, направленность малого бизнеса поменялась, вместо них возникли конторки по быстрым кредитам и т.д.

Однако и это все вскоре будет снесено могучим девелоперским ураганом, ибо власти города намерены проводить «эффективное использование собственности». Будущая застройка встанет до 4 этажей, коэффициент использования площади поднимется до 220%, а зеленая зона составит только 20%. Департамент мобильности самоуправления поменяет также «красные линии».

Что же касается растущих поблизости деревьев, в частности яблонь, то их, разумеется, вырубят. Из публично доступной видеозаписи заседания Комитета по развитию Рижской думы, коим руководит Эдгарс Бергхолцс («Объединенный список»), мы поняли, что при утверждении плана «ворот города», как пафосно именуется новая застройка на Бривибас, даже не оценивались эти самые насаждения, которые украшали улицу с момента постройки микрорайона Югла.

Между прочим, господин Бергхолцс начал заседание тем, что перенес вопросы депутата Юлии Степаненко и ее коллег по оппозиционной «Суверенной власти» / «Новолатыши» об аналогичной ликвидации зеленых угодий в Иманте... на месяц! Причем признал, не без доли иронии, что, мол, ему самому интересно. Но вопрос столь непрост, что ответственным службам «надо подготовиться». Хотя к тому времени, как в Ратушу внесут, наконец, тему пресловутой велодорожки в Задвинье, там все уже уйдет под нож.

Депутат от «Нового Единства» Лайма Гейкина, со своей стороны, задалась вопросом, не лучше ли этот участок отдать жилищному строительству. На что ей объяснили на пальцах: это же перекресток! «Многофункциональность» сама по себе предполагает то, что на верхних этажах вновь создаваемого монстра будут – жилые апартаменты. Ну вот такое счастье выпадет будущим владельцам.

«Геометрия сильно поменяется», – не смогли не заметить даже депутаты правящей коалиции. В частности, исчезнет парковка. Все это, между прочим, муниципальная земля, потому все так детально и обсуждалось. «Югла чрезвычайно важна, там живет много людей», – выступил депутат Гиртс Лапиньш (Национальное объединение) в амплуа Капитана Очевидности. Ему кажется, что надо оставить место для «тусовок». Но в целом у него «нет претензий» против вырубки с последующей застройкой.

Был завод, станет офисный центр

20 175 квадратных метров – такова немалая площадь земельного участка вблизи от набережной Даугавы между Железнодорожным и Островным мостами. Адрес – улица Делю, 4, там ранее располагались цеха радиозавода. На сегодня частные инвесторы задумали осчастливить Ригу очередным бизнес-зданием. Некоторая заминка в осуществлении увлекательного проекта возникла из-за того, что формально это ближнее Задвинье принадлежит к охранной зоне, которую образует Вецрига. Но для того у нас и имеется «ручной» Комитет по развитию. «Локальное планирование будет скорректировано», – как всегда позитивно излагают строительные чиновники. «Вопросы закрыты, на дебаты никто заявок не подавал, переходим к голосованию», – руководит процессом Э. Бергхолцс. И опять решение принимается единогласно.

Следующий вопрос касается улицы Илменя, 9. Она располагается на окраине – Ритабулли, входящей уже в территорию ограниченной хозяйственной деятельности полосы Балтийского моря и Рижского залива. Найдено два «потенциально сохраняемых» дерева, остальные опять под вырубку.

Была государственная собственность, будет – частная! И никакого мошенничества, все по закону.

На Rail Baltica мы больше не влияем

Между тем, когда дело касается «объектов национального интереса» – столичная власть легко отказывается от своих прерогатив. Так, в частности, во время руководства Ригой мэром Нилом Ушаковым, еще в 2016 году, был принят ряд нормативных актов по интеграции будущей трассы скоростной железнодорожной линии европейской колеи в городскую среду. Сегодня же выясняется, что Закон о строительстве позволяет вести подобный проект века, невзирая на местную власть!

Министерство сообщения под руководством Атиса Швинки 3 апреля 2025 года дало санкции на прекращение локального планирования в Риге по объектам, связанным с Rail Baltica. Глава ведомства принадлежит к той же партии «Прогрессивных», что и градоначальник, и возражений у мэра Клейнбергса не возникло.

Так что можно будет теперь прокладывать через территорию Риги любые фантастические трассы стальной магистрали со всеми вытекающими последствиями для городского хозяйства и экологии – а что власти столицы? А они фактически самоустранились. Спрашивается, где же тут интерес рижан? «Общество больше не будет вовлечено», – так прямо и сказали на Комитете по городскому имуществу.

На чем сердце успокоится

Одно утешает – отсутствие денег из Евросоюза ограничивает. До 2030 года в Ригу Rail Baltica не сможет зайти только из-за финансовых проблем. А вокзал-то уже успели изуродовать. И улицу Тимотея, набережную генерала Радзиня с пресловутой «улиткой» для велосипедистов, которые должны были нестись, параллельно поездам, через Даугаву.

Теперь одна надежда – на бюджеты НАТО, которому надо навязать Rail Baltica как «военную мобильность» против России. А обсуждений среди рижан – не предполагается.

#строительство
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
7
3
0
10
0
20

Оставить комментарий

(8)
  • З
    Злой
    1-го сентября

    Журналюгам- где вы там яблони нашли, их там никогда не было, боярышник есть, но яблонь- никогда!

    3
    1
  • ES
    Ella Stroika
    31-го августа

    На Югле, в так называемой Подкове были для людей всё необходимое, порядрк и чистота. Теперь меняющиеся частники, то кебабы, то ломбарды, то игровые залы..всякая дрянь. Не справляются с арендой и заселяются по новой такие же горе- бизнесмены. Где кольцо была чудесная липовая аллея, за которой ухаживали, стригли. Теперь это заброшенные деревья, и из за отсутствия света жители живут с плесенью. Вырубить, нахапать, настроить временных коробок для бизнеса.. сегодня люди не нужны.

    12
    2
  • З
    Злой
    31-го августа

    Кстати, у менявопрос- когда жители Берлина перестанут, простите, срать, на остановках метро, вонища жуткая, стыдно же или это навсегда в крови, справлять нужду за портьерой, как всредевековье?

    11
    3
  • З
    Злой
    31-го августа

    На Югле, что хотят снести, был магазин с названием Подкова, в торце продавали мороженное и сигареты, также был и газетных киоск, были аппараты с назированной водой и автомат по размену монет- 15 копеек менял на 5 по 3 копейки, затем был рыбный магазин- бегали туда за рыбными пирожками по 5 копеек, затем овощной магазин, далее мясной, потом кулинария была и столовая (там дрогас сейчас) , да, при СССР там был порядок, при сегодняшней власти- бомжатник и грязь, как и весь запад.

    20
    2
  • A
    Aleks
    31-го августа

    90-е годы:Каждому водителю по заправке,каждому жителю по супермаркету. 2000- годы:Каждому бизнесмену по бизнесцентру 😂 Столько бизнесменов то нет,сколько бизнесцентров или мы чего то не знаем?!

    26
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го августа

    На мнение самих рижан плевали раньше и плюют сейчас. Кто плюёт? А плюют те, кого сами рижане и выбрали. Хуторяне ополоновали Ригу?

    51
    1
  • П
    Процион
    31-го августа

    Теперь одна надежда – на бюджеты НАТО, которому надо навязать Rail Baltica как «военную мобильность» против России. Наконец-то власти перестали кокетничать и выкручиваться, а признали, что Rail Baltica будет строиться по требованию НАТО, и что это — обыкновенная рокадная дорога, по которой предполагается перемещать военные грузы вдоль линии фронта против России.

    37
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Процион
    31-го августа

    Какая этотк черту "мобильность", особенно в военное время? Жд полотно и сопутствующая инфраструктура легко повреждается. И нет никакой мобильностсти. Фуета это всё и распил бабла.

    10
    2
Читать все комментарии

