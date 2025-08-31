Baltijas balss logotype
Собака обезумела после того, как её постригли в Риге за 80 евро

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Собака обезумела после того, как её постригли в Риге за 80 евро

«Моя собака в жаркие дни очень страдала от жары, и я решил освободить ее от шерсти. Нашел парикмахерскую недалеко дома.

«Салон» производил странное впечатление: небольшое, не очень опрятное помещение, вокруг шерсть от прежних «клиентов». Молодая девушка, представившаяся мастером, сказала, что услуга включает не только стрижку: она собаку еще помоет и вычешет шерсть.

На вопрос о стоимости услуги девушка ответила, что ориентироваться нужно где-то от 50 до 80 евро, но точнее скажет, когда все сделает. Ни прейскуранта, ни лицензии, что здесь имеют право оказывать такого рода услуги, я не заметил.

Через два часа, когда я пришел за собакой, она, всегда такая спокойная (да и старенькая уже) была словно обезумевшая: не знаю, что там с ней делали, но мне с огромным трудом удалось взять ее на поводок!

Что касается работы, то было вообще непонятно, за что с меня взяли деньги: немного сверху ополоснули и пригладили, где-то подстригли, а где-то все оставили! Я заплатил и попросил чек, но мне ответили: «Мы частная фирма, какие могут быть чеки?»

Позже я дозвонился до хозяйки парикмахерской, и она сказала, что если я недоволен, могу привести собаку еще раз, и мне все переделают. Но за работу (исправление их брака) я все равно должен буду заплатить!

Считаю, что в данном случае были нарушены мои права потребителя (некачественно оказанная услуга и невыдача чека), и прошу довести данную информацию до ответственных служб».

Выполняя просьбу читателя, мы перенаправили его сообщение в Центр защиты прав потребителя и Государственную службу госдоходов. В СГД нам ответили, что информация обязательно будет проверена, однако, согласно требованиям нормативных актов, результаты проверки разглашению не подлежат.

В дальнейшем же, если человек сталкивается с какими-то нарушениями такого рода, он может сообщить об этом либо по круглосуточному телефону (можно анонимно) - 80009070. 

В обоих случаях следует предоставить как можно более точную информацию о возможном нарушении.

От Центра защиты прав потребителей никаких комментариев на момент сдачи материала в редакцию мы не получили.

Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Оставить комментарий

(2)
  • GG
    Galina Galina
    1-го сентября

    Мы водим своих малышей к одному мастеру - одного уже 11 лет, другого 3 года - наша мастер Юля просто ЧУДО! Ее знают и любят почти все собаки Ильгуциемса (и это НЕ РЕКЛАМА!). Молодой у нас очень пугливый. Старшего несколько раз приглашали в качестве модели в учебную парикмахерскую, но один раз подстригли отвратительно - больше не даем. Но никакого истерического поведения собак после стрижки замечено не было.

    1
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го сентября

    Ничего в этом удивительного нет - знаю эту проблему изнутри. Когда животное приводят на стрижку, то мастер с ним не церемонится, при малейшем непослушании надевает специальный ошейник и подтягивает его на специальной перекладине так, что собака на нём практически висит и только после этого начинается сама стрижка. Затем следуют крепкие шлепки, если животное не успокаивается, одновременно идёт подтяжка ошейника и собака чуть ли не задыхается. Всё это лично видел много раз своими глазами. Владельцы конечно этого не видят и не понимают, почему у их питомца постоянная истерика и непонятная радость от того, что их мучения закончились. За такую безобразную работу, да ещё вероятно и тупым инструментом, - цена конечно запредельная.

    25
    3

Видео