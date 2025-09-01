Буллинг и сексуальное насилие — с какими трудностями сталкиваются школьники в Латвии

Начало нового учебного года для многих связано с неопределённостью и тревогами. Именно поэтому телефон доверия Центра защиты прав детей организовал акцию «Обратно в школу!», предлагая поддержку и консультации перед возвращением к учёбе, сообщают Новости ТВ3 .

В преддверии учебного года дети и подростки нередко испытывают тревогу и страх, которые затмевают радость от встречи с одноклассниками. Чтобы помочь справиться с этими чувствами, в течение недели специалисты телефона доверия консультировали как самих детей, так и их родителей и учителей.

«На этой неделе больше волнуются родители и специалисты, которые активнее готовятся. У детей это проявляется в когнитивных процессах — они вроде бы готовятся, но не хотят об этом думать. Подростки звонят и рассказывают о сильных эмоциях, потому что у них часто нет безопасной среды, где можно открыться и поговорить, особенно со взрослым», - рассказал директор Департамента содействия благополучию детей Центра защиты прав детей Ако Карлис Цекулис.

Хотя кампания завершилась, телефон доверия 116111 работает круглый год. В среднем специалисты получают около 10 000 звонков в год, причём большинство из них — в течение учебного года.

«Дети и подростки сообщают о буллинге в образовательных учреждениях — как о физическом, так и о сексуальном насилии. Они говорят об этом. Но также многие молодые люди рассказывают о переутомлении, подавленности, одиночестве, о большой нагрузке, с которой они не могут справиться», - уточнил Цекулис.

Специалисты подчёркивают: чтобы переход к новому учебному году прошёл спокойнее, важно заранее говорить с детьми об их чувствах, а также создать безопасную среду, в которой они смогут открыться и получить поддержку.

«Очень важно, чтобы сам родитель понимал, какие у него есть механизмы поддержки — что он будет делать, если произойдёт насилие, кого можно будет подключить, если ребёнку потребуется помощь, и что можно сделать заранее, чтобы ребёнок не пострадал. Также нам звонят специалисты, готовятся к новому учебному году и пытаются понять, какие у них есть ресурсы, ведь часто возникают нестандартные ситуации, требующие оперативных решений», - добавил Цекулис.

Телефон доверия 116111 бесплатный, анонимный и доступен круглосуточно. В будние дни с 12:00 до 20:00 возможны и онлайн-консультации на сайте uzticibastalrunis.lv.