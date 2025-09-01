Baltijas balss logotype
Что меняется в стране с 1 сентября: гостей Латвии ждут въездные проблемы, а латвийцев – транспортные

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Что меняется в стране с 1 сентября: гостей Латвии ждут въездные проблемы, а латвийцев – транспортные
ФОТО: LETA

С 1 сентября действует требование для граждан третьих стран предоставлять информацию о себе и цели визита МИНИМУМ за 48 часов до въезда. Причина: вступают в силу поправки к Иммиграционному закону и Закону о государственной границе.

Въезжающим придется сообщить о себе и родственниках множество подробностей: от целей поездки до службы в армии.

Что это означает на практике: быстро приехать в Латвию к друзьям и родственникам для граждан третьих стран теперь не получится.

«Граждане третьих стран, у которых нет выданной Латвией визы или вида на жительство (ВНЖ), должны минимум за 48 часов до пересечения латвийской границы подать сведения о себе, родственниках и цели поездки», – поясняет МВД Латвии.

Как указывалось в ходе принятия поправок, Россия и Беларусь не откажутся от использования граждан дружественных им стран для разведки и других действий против ЕС и стран-членов НАТО.

На кого распространяются эти поправки? Если визу или ВНЖ выдала не Латвия, под действие закона попадают граждане всех стран, исключая государства-члены ЕС, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD – то есть на Австралию и Израиль они НЕ распространяются), Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии. (Пока в той же категории «подозрительных» оказались и неграждане Эстонии, «серопаспортники».)

Надолго эти ограничения? Пока до конца 2027 года. При необходимости срок действия требований продлят.

Как подать заявление на въезд

На сайте eta.gov.lv заполнить анкету, куда включены:

  • цель поездки, предполагаемый срок пребывания, место проживания, маршрут передвижения и контактная информация.

При этом должен быть указан способ въезда (сухопутный, аэропорт, порт, железная дорога, другой), место въезда и выезда, а также, например, информация о номере рейса, если он доступен лицу, или сведения об использовании частного автотранспорта;

  • информация о сфере занятости и о том, не претендовал ли конкретный гражданин третьей страны на выборную должность, не имеет ли сейчас или в прошлом статуса государственного или муниципального служащего (те же данные о родственниках: дедушке, бабушке, родителях, братьях-сестрах, супруг(е) и/или фактическом супруг(е), совершеннолетних детях и дальних родственниках, с которыми они в близкой связи);

  • информация о службе в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, учреждениях внутренних дел, юридических или иностранных (включая дипломатические) ведомствах.

Предполагается, что в течение 48 часов заполнитель анкеты получит ответ на указанный им имейл.

За непредоставление или предоставление ложной информации может быть наложен штраф до 2000 евро.

Информация будет храниться в течение двух лет после окончания срока пребывания контролируемого иностранца в Латвии.

Рижский транспорт переходит на осенний график

С 1 сентября в рабочие дни и с 6 сентября в выходные дни общественный транспорт начнет курсировать в Риге по осеннему расписанию: графики будут скорректированы в соответствии с актуальной ситуацией в движении.

В связи с окончанием сезона отпусков и началом учебного года на маршрутах трамвая № 1, автобуса № 3, а также троллейбусов №№ 4 и 17 в рабочие дни будет восстановлено осенне-зимнее расписание.

На основании анализа данных о движении и транспортной ситуации в городе будут внесены изменения во время проезда между остановками для следующих маршрутов:

в рабочие дни: троллейбусы №№ 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 31, 34, а также автобусы: №№ 3, 6, 9, 13, 16, 18, 21, 30, 37, 41, 51, 52, 53;

в выходные дни: троллейбусы №№ 4, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 31, 34, а также автобусы: №№ 3, 6, 9, 13, 16, 18, 21, 37, 41, 51, 52, 53.

  З
    Злой
    1-го сентября

    Кто в здравом уме сюда поедет, у латвии мания величия.

    44
    4

Видео