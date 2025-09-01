Из-за начала учебного года в окрестностях Риги ожидаются заторы

С началом нового учебного года в окрестностях Риги (Пририжье) сегодня утром и в последующие рабочие дни следует учитывать замедленное движение транспорта в утренние и поздние послеобеденные часы, сообщило агентству LETA государственное предприятие "Латвийские государственные дороги".

Многие родители из пригорода будут возить детей в школы Риги, поэтому участников дорожного движения призывают заранее планировать маршруты и отправляться в путь своевременно, учитывая ограничения движения как в столице, так и за её пределами.

Во многих городах дети добираются до школы пешком, на велосипедах и самокатах. Водителей призывают быть особенно внимательными и выбирать осторожную скорость движения.

За пределами городов вновь начинают курсировать школьные автобусы. Водителей просят быть терпеливыми и воздерживаться от необдуманных манёвров, особенно при обгоне.

При въезде в Ригу со стороны Саласпилса (A6), Кекавы (A7) и Елгавы (A8) следует учитывать замедленное движение из-за строительных работ на дорогах и уличной инфраструктуре. При въезде со стороны Кекавы нужно учитывать, что у Бауского шоссе (A7) на въезде в Ригу ведётся строительство четвёртой очереди Южного моста, а также обустраивается пешеходная и велосипедная инфраструктура между Кекавой и Ригой. При въезде со стороны Елгавы также действуют ограничения движения, связанные со строительством четвёртой очереди Южного моста. Тем временем, при въезде со стороны Саласпилса, следует учитывать, что на улице Латгалес в Риге продолжается строительство трамвайной линии.

В центре Сигулды продолжается реконструкция региональной автодороги P8, в связи с чем у железнодорожной станции закрыто круговое движение на перекрёстке улиц Аусекля и Райня.

Во время ремонтных работ на дорогах и улицах Риги и Пририжья участникам дорожного движения рекомендуется по возможности пользоваться общественным транспортом.

Строительные работы на государственной сети автодорог продолжаются на 61 участке, где введены ограничения движения.