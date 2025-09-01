Полиция, медики, хаос и слёзы – поездка в поезде до Риги надолго запомнится пассажирам

В минувшие выходные в Юрмале отмечался праздник Каугури. Однако, как сообщает lsm.lv, после празднования поездка домой в Ригу на последнем рейсе поезда для пассажиров оказалась весьма травматичной, пишет nra.lv .

Во время поездки из-за, предположительно, шумного поведения между несколькими пассажирами вспыхнул конфликт. Он перерос в драку, в ходе которой один из участников якобы распылил перцовый газ. Пострадали не только участники конфликта, но и другие пассажиры поезда.

"Всё это происходило в задней части поезда, я бы сказал, во втором вагоне с конца. Там был инцидент с перцовым газом, но запах распространился в обе стороны, и люди, которые сидели на некотором расстоянии, начали жаловаться, что им трудно дышать, и начали плакать", – рассказал очевидец.

На одной из станций участников конфликта ожидала полиция, однако наибольшее удивление у очевидца вызвало поведение сотрудников поезда.

"Мы вокруг не видели ни одного представителя [персонала]. И позже, когда люди пошли помочь тем, кто просто оказался вовлечён в ситуацию — не дрался, а получил перцовый газ в лицо — говорили, что кондукторы утверждали, будто ничем не могут помочь. Поэтому я понимаю, что эти люди вышли на станции Дзинтари, чтобы самостоятельно вызвать скорую помощь, так как у них были серьёзные проблемы с дыханием", – рассказал очевидец.

Представитель компании "Vivi", комментируя ситуацию, заявила, что кондуктор поезда оценил обстановку в вагонах и считает, что персонал действовал в соответствии с установленными инструкциями. Два пострадавших в удовлетворительном состоянии были доставлены в больницу.

Тем временем Государственная полиция возбудила уголовный процесс против мужчины, участвовавшего в конфликте в поезде, поскольку после задержания он напал на сотрудника муниципальной полиции.