Полиция, медики, хаос и слёзы – поездка в поезде до Риги надолго запомнится пассажирам 2 4110

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Полиция, медики, хаос и слёзы – поездка в поезде до Риги надолго запомнится пассажирам
ФОТО: Youtube

В минувшие выходные в Юрмале отмечался праздник Каугури. Однако, как сообщает lsm.lv, после празднования поездка домой в Ригу на последнем рейсе поезда для пассажиров оказалась весьма травматичной, пишет nra.lv.

Во время поездки из-за, предположительно, шумного поведения между несколькими пассажирами вспыхнул конфликт. Он перерос в драку, в ходе которой один из участников якобы распылил перцовый газ. Пострадали не только участники конфликта, но и другие пассажиры поезда.

"Всё это происходило в задней части поезда, я бы сказал, во втором вагоне с конца. Там был инцидент с перцовым газом, но запах распространился в обе стороны, и люди, которые сидели на некотором расстоянии, начали жаловаться, что им трудно дышать, и начали плакать", – рассказал очевидец.

На одной из станций участников конфликта ожидала полиция, однако наибольшее удивление у очевидца вызвало поведение сотрудников поезда.

"Мы вокруг не видели ни одного представителя [персонала]. И позже, когда люди пошли помочь тем, кто просто оказался вовлечён в ситуацию — не дрался, а получил перцовый газ в лицо — говорили, что кондукторы утверждали, будто ничем не могут помочь. Поэтому я понимаю, что эти люди вышли на станции Дзинтари, чтобы самостоятельно вызвать скорую помощь, так как у них были серьёзные проблемы с дыханием", – рассказал очевидец.

Представитель компании "Vivi", комментируя ситуацию, заявила, что кондуктор поезда оценил обстановку в вагонах и считает, что персонал действовал в соответствии с установленными инструкциями. Два пострадавших в удовлетворительном состоянии были доставлены в больницу.

Тем временем Государственная полиция возбудила уголовный процесс против мужчины, участвовавшего в конфликте в поезде, поскольку после задержания он напал на сотрудника муниципальной полиции.

#поезда #чп
(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го сентября

    Юрмальская дума настоящие пид@расы. Бедные жители домов улицы таллинас. Это @пнутся можно провести этот день в квартире когда орут со сцены психопаты и музло, усиленное до звука реактивного самолёта. Там и беруши в ушах не помогут. Даже глухой бы очумел от этих вибраций.🙄 И эти толпы алконафтов, бухающих на детских площадках в открытую, под совершенно равнодушие ментов... Все улицы забиты машинами.. Отстроили же грёбаный парк с тремя деревьями, почти на отшибе от домов. Чего там этот вертеп не организуют? Обязательно впендюрить средь многоэтажек, чтоб живущие там кукухи свои успокаивали? Им какой бонус от этого?

    5
    2
  • Д
    Дед
    1-го сентября

    Не ну, если кондуктор, который работает в ВИВИ, то это очень авторитетное мнение.

    52
    6

