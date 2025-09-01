Проблемы э-адреса: десятки дел зависли, выплаты мизерные

По компенсациям за уведомления, не полученные в 2024 году в э-адресе, до сих пор выплачено 824,59 евро, сообщили агентству LETA в Министерстве умного управления и регионального развития (VARAM).

Компенсации выплачены на основании 15 административных актов. Средняя выплаченная сумма на данный момент составляет 54,97 евро. Наименьшая выплата — 29,02 евро, наибольшая — 124,6 евро.

Всего в Государственное агентство цифрового развития (VDAA) поступило 660 заявлений на получение компенсаций.

В VARAM пояснили, что заявления находятся на разных стадиях рассмотрения: запрашивается информация у других учреждений, у заявителей требуют дополнительные документы, уточняющие первоначальные заявления. После первичного рассмотрения готовятся проекты решений комиссии, которые рассматриваются в совместной административной комиссии VDAA и VARAM.

После принятия решений комиссией они передаются в VARAM для издания соответствующих административных актов. На данный момент VARAM издало 36 административных актов о выплате компенсаций или отказе. Ещё 130 проектов решений подготовлены для дальнейшего продвижения.

По отдельным категориям дел комиссии необходимо дождаться решений Административного суда, чтобы обеспечить единообразную практику при вынесении решений по схожим делам.

Ранее сообщалось, что пользователям официальной системы электронной адресации, которые не получили уведомлений о входящих сообщениях, предусмотрено возмещение убытков. Подать заявления на компенсации жители могут до 11 декабря 2025 года. Заявления возможны по убыткам, возникшим в период с 29 апреля по 11 декабря 2024 года.

Весной 2024 года VDAA призвало жителей подтвердить в портале Latvija.gov.lv указанный электронный адрес, на который поступают уведомления о новых сообщениях в э-адресе. Процесс подтверждения был необходим для актуализации данных портала Latvija.gov.lv.

В то же время записи жителей в социальных сетях показывали, что в отдельных случаях они не заметили призыв подтвердить обновлённый e-mail, проигнорировали его или по техническим причинам не смогли подтвердить адрес.

По состоянию на конец апреля этого года в VDAA было зарегистрировано 594 запроса на компенсацию. В настоящее время для выплат резервировано до 150 000 евро.