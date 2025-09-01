В июле уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне - Eurostat

В июле уровень безработицы в Латвии составил 6,6%, что выше среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

"Eurostat": в июле уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне Рига, 1 сентября, ЛЕТА. В июле уровень безработицы в Латвии составил 6,6%, что выше среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в июле был зарегистрирован в Испании - 10,4%. В Финляндии он составил 9,5%, в Швеции - 8,7%, в Греции - 8%, во Франции - 7,6%, в Эстонии - 7,2%, в Литве - 7,1%.

В число стран с наиболее низким уровнем безработицы в июле вошли Мальта - 2,6%, Чехия - 2,8%, Словения - 2,9%, Польша - 3,1%, Болгария и Германия - 3,7%.

В среднем по ЕС, согласно сезонно скорректированным данным, безработица по сравнению с 6% в июне снизилась в июле до 5,9%, а в еврозоне - с 6,3% до 6,2%.

По данным "Eurostat", в июле в странах ЕС работы не имели 13,025 млн человек, в том числе 10,805 млн - в еврозоне.