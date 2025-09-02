2000 заявок за несколько дней: как работает новая система въезда в Латвию

В первые дни работы новой системы заявок перед въездом в Латвию зарегистрировались более 2000 граждан третьих стран, рассказал в интервью передаче «Утренняя панорама» (ЛТВ) министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое единство»), пишет ЛЕТА.

1 сентября вступил в силу новый порядок, согласно которому граждане третьих стран, не имеющие выданной Латвией визы или вида на жительство, перед въездом в Латвию обязаны подать сведения о себе и цели поездки в Информационную систему предотвращения угроз национальной безопасности «eta.gov.lv».

Козловскис сообщил, что уже заполнены несколько тысяч заявок. Он пояснил, что это не контроль до въезда человека в страну — проверка проводится в момент, когда лицо вступает в контакт с правоохранительными органами.

Министр признал, что технологическое решение для новой системы создавалось в очень сжатые сроки без возможности проведения фундаментального тестирования. Система работает, однако для полного функционирования потребуется несколько недель.

Как отмечается, цель изменений — укрепить государственную безопасность и повысить эффективность охраны границы, чтобы, выявляя риски, предотвращать угрозы национальной безопасности. Предполагается, что получение информации до въезда лиц в Латвию улучшит способность государства прогнозировать и адекватно реагировать на угрозы безопасности.

Регистрироваться не придется гражданам стран ЕС, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии, если у них нет выданной Латвией визы или вида на жительство, другим гражданам третьих стран с латвийской визой или видом на жительство, лицам с дипломатическим иммунитетом или прибывшим в Латвию на краткосрочные официальные функции, а также лицам без гражданства со статусом в одной из указанных стран.

Регистрация должна быть выполнена не позднее чем за 48 часов до въезда в Латвию, в том числе при транзитном проезде. Данные подаются на сайте «eta.gov.lv».

Через 48 часов после подачи данных лицо автоматически получает подтверждение на указанный электронный адрес о приеме информации. Для въезда в Латвию отдельного разрешения ждать не нужно. Если планы поездки изменяются, новые данные следует подать не позднее чем за 48 часов до въезда.

Информацию должен подавать сам путешественник, а не другое лицо от его имени. Тем, кто въехал в Латвию до 1 сентября и уже находится в стране, предоставлять сведения не требуется.

Как ранее писала ЛЕТА, поправки к Закону об иммиграции, принятые Сеймом в апреле, разработала парламентская комиссия по национальной безопасности, подчеркнув, что Россия и Беларусь не откажутся от использования граждан дружественных им стран для разведки и других враждебных действий против стран ЕС и НАТО.

Иностранцы, получившие в Латвии вид на жительство, проверяются, однако с учетом различного понимания рисков и уровня их допустимости в странах ЕС и Шенгенской зоны, граждане России и Беларуси могут свободно получать такие документы и перемещаться по Шенгену. Например, Венгрия не применяет проверки безопасности к гражданам этих стран. Таким образом, у латвийских пограничников может не быть информации о пребывании этих лиц в Латвии, говорится в аннотации поправок.

Изменения предусматривают, что граждане третьих стран без визы или вида на жительство, выданных Латвией, обязаны за 48 часов до въезда указать цель поездки, предполагаемое время пребывания, маршрут, место и контактную информацию. Также необходимо будет сообщить сведения о занимаемых или ранее занимаемых выборных должностях, участии в выборах, статусе государственного или муниципального должностного лица, службе в вооружённых силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, органах внутренних дел, юстиции или дипломатической службе.

Согласно поправкам, государственные службы безопасности будут не реже одного раза в год оценивать необходимость такого требования, его воздействие и целесообразность дальнейшего применения и представлять доклад Сейму. Эти изменения не будут касаться лиц с дипломатическим иммунитетом или направленных в краткосрочные поездки для выполнения официальных функций или оказания технической поддержки.

После вторжения России в Украину, которое поддержала и Беларусь, в регионе возросли разведывательные и гибридные угрозы. Чтобы предотвратить въезд связанных со спецслужбами этих стран лиц, с февраля 2022 года в Латвии усилен миграционный контроль.