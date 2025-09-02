Baltijas balss logotype
«Говно даже на лице!» – жители Вайвари возмущены безответственностью хозяев собак

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
«Говно даже на лице!» – жители Вайвари возмущены безответственностью хозяев собак
ФОТО: скриншот видео TV3

Житель Вайвари Улдис уже много лет борется с проблемой безответственных собаководов. На этот раз он особенно возмущён — косить газон возле дома невозможно, потому что повсюду неубранные собачьи отходы, сообщает передача Bez Tabu (TV3).

«Хуже всего, когда триммером работаешь. Ещё ладно, если газонокосилкой проедешь — колёса грязные, платформа, а вот когда триммером, даже в маске и одежде — всё равно потом ощущаешь: что это воняет? Говно даже на лице! Вся техника грязная, сколько можно? Годы идут, а люди не меняются», - жалуется Улдис.

По словам Улдиса, собаки в траву не идут, если та не скошена — но тогда не брезгуют и асфальтом. Загрязнённый асфальт вызывает ещё больше гнева. Больше всего его злит то, что он многократно разговаривал и с хозяевами собак, и с самоуправлением, но безрезультатно.

«Пытаемся достучаться до людей, но обычные уговоры не работают. Когда обращаешься в думу с просьбой помочь — в ответ только отписки. Звоню в полицию, спрашиваю, что делать в такой ситуации? Говорят, пишите жалобу с э-подписью. А те хозяева, что тут гуляют, — у них вообще ни у кого нет пакетиков», - утверждает мужчина.

Улдис не понимает, почему такая неуважительность со стороны собачников. Несмотря на то, что на некоторые его письма Юрмальское самоуправление всё же ответило, на приглашение «Bez Tabu» к очному интервью представители муниципалитета так и не нашли времени. В письменном ответе сообщается, что в соцсетях размещены предупреждающие публикации для владельцев собак.

«Призывы соблюдать правила регулярно публикуются на каналах самоуправления. Юрмальская муниципальная полиция получила 2 заявления и 3 электронных письма о нарушениях правил содержания животных в общественных местах. В соответствии с постановлением Кабинета министров №411, собачьи экскременты за пределами частной территории владельца должны убираться немедленно. В указанных местах усилен полицейский надзор. В общественных местах установлены информационные таблички, а в более загруженных — мусорные урны с дозаторами для пакетиков», - написала представитель Юрмальского самоуправления Мара Мичуле.

Друзья животных признают: это действительно большая проблема, и в целом это вопрос культуры. Люди всегда жаловались на то, что хозяева не убирают за своими питомцами.

«Есть разные нюансы. Может, людям просто неприятно брать эту тёплую какашку через тонкий пакетик. Но можно же придумать и другие способы, как это сделать», - говорит руководитель общества защиты животных «Ķepu sargi» Карина Вилсоне.

Она также продемонстрировала экологически чистый способ уборки за питомцем, используя специальный бумажный мешочек. Делать это следует не только из эстетических соображений, но и из уважения к окружающим. Главное — ради здоровья своего и чужих домашних животных.

«Мы никогда не знаем, чем болеет собака, которая оставила после себя фекалии. Есть такой вирус — парвовирус, для щенков он часто смертелен. Парвовирус как раз передаётся через испражнения. Например, если хозяин выгуливает своего щенка в общественных местах, а тот ещё не вакцинирован или вакцина ещё не подействовала, он может заразиться. И потом своими экскрементами он заразит других. Достаточно только обнюхать — и вирус уже получен», - пояснила Вилсоне.

#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
1
5

Оставить комментарий

(2)

(2)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    2-го сентября

    Улдис мог бы и не ныть а сам убирать за собаками, с хозяевами у него время пререкаться есть, а лучше бы не спорил а вышел с пакетиком и убрал, показал хороший пример! Как крепкий хозяйственник! Кстати воронам и чайкам небось не предъявляет!

    8
    18
  • MI
    Marija Ivanova
    2-го сентября

    Тут 2 проблемы, во-первых недостаток надзора, полный пляж собак каждый вечер в той зоне, потомучто ментов везде не поставишь, а эти люди понимают только так. Менты есть только в зоне, где дома побогаче. Второй момент - мусорники. Ну на плаже они хотя бы встречаются время от времени, а на остальных улицах юрмалы надо хорошо знать места, это как правило редкие остановки общественного транспорта, а так в общем-то люди должны собачьи кучки тащить домой, и это не совсем прикольно. Можно конечно наезжать на людей, что как это они твкие не цивилизованные, как в лесу себя ведут. А с другой стороны если улицы не пыщут цивилизацией, то чего вы с них требуете. Среда формулирует привычки.

    18
    5

