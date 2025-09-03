Деньги для школьников: Юрмала дает в два раза больше Риги и в пять раз – больше Лиепаи

К началу учебного года семьи, которые находятся в непростой финансовой ситуации, могут получить комплекты с наборами учебных принадлежностей для детей в возрасте 5-16 лет.

В 2024 году семьям в Латвии было роздано 7185 учебных комплектов, в первой половине 2025 года – уже 2146 комплектов. Также в 2024 году детям жителей Украины в Латвии было предоставлено 1812 наборов, а к июлю 2025 года - 966.

Что можно получить? Доступны два вида наборов учебных принадлежностей - для учащихся начальной школы (5-10 лет) и для основной школы (11-16 лет).

В комплект для младшеклассника входит: школьный рюкзак, набор разных тетрадей, нотная тетрадь, бумага для рисования, бумага для аппликаций, ручки, карандаши, фломастеры, ластики, кисти, ножницы, линейка, клей, цвета акварели, гуашь и другие канцелярские принадлежности.

Набор учебных принадлежностей для учеников основной школы: тетради, нотная тетрадь, бумага для рисования, бумага для аппликаций, ручки, карандаши, фломастеры, ластики, кисти, ножницы, линейка, транспортер, клей, акварельные и гуашные краски, а также и другие необходимые для учебы принадлежности.

Наборы могут получить семьи с детьми, в том числе и семьи жителей Украины, которые соответствуют статусу нуждающегося или кризисного домохозяйства, а также получившие статус малообеспеченного домохозяйства. На каждого ребенка – один набор в течение календарного года.

Подробности: atbalstapakas.lv в разделе "Общая информация" ("Vispārīgā informācija), о местах выдачи комплектов – в разделе "Места поддержки" ("Atbalsta vietas").

Денежное пособие для школьников

Обеспечить "школьный минимум" для учащихся - дело отнюдь недешевое. Поэтому практически все латвийские самоуправления оказывают школьникам и студентам помощь. Однако условия и суммы разнятся.

Практически везде есть такое требование: учащийся должен быть местным жителем (зарегистрирован в этом самоуправлении). Другие критерии получения помощи обычно указываются на домашних страничках местных муниципалитетов.

В Юрмале учебное пособие - 100 евро. Выдается один раз в календарный год – с 1 января по 31 декабря. При этом речь не идет об имущественном цензе - помогают всем.

"Пособие предоставляется заявленным в Юрмале детям в возрасте от полутора лет, а также учащимся в возрасте до 25 лет, которые получают профессиональное или высшее образование по программе полного дня в аккредитованном в Латвийской Республике учебном заведении," - указывает муниципалитет.

Для получения пособия необходимо не менее чем за 12 месяцев до подачи заявления на получение пособия постоянно декларировать основное место жительства ребенка или учащегося в Юрмале.

В 2024 году Юрмальское самоуправление выделило 100-евровое пособие для 6 658 учащихся.

В Риге 50 евро - и только для бедных. Зарегистрированные и проживающие в Риге малообеспеченные семьи, в которых растут дети школьного возраста, могут обратиться в Рижскую социальную службу с заявлением, чтобы получить пособие в 50 евро для каждого учащегося ребенка/подростка.

Пособие назначается ребенку дошкольного возраста - в возрасте от пяти лет, который завершает обязательную подготовку детей к получению основного образования, а также учащимся, не достигшим 21 года и получающим общее или среднее профессиональное образование.

Чтобы получить эту помощь родители ребенка или законный представитель детей должны обратиться в Рижскую социальную службу до 31 октября.

Цесис дает по 30 евро. Помощь в 30 евро назначается в начале нового учебного года в основных или средних учебных заведениях с 1 по 12 классы или в профессионально-технических учебных заведениях.

Это пособие предназначено: для детей из бедных и малообеспеченных семей; детей с ограниченными возможностями; детей из многодетных семей; детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 24 лет.

Даугавпилс - 30 евро. Пособие предназначено для учащихся из нуждающихся или малообеспеченных домохозяйств.

Вентспилс – 30 евро, Лиепая - 20 евро.

"Чтобы помочь семьям с детьми обеспечить всем необходимым к школе в начале нового учебного года, в муниципалитете можно получить пособие в размере 20 евро на каждого ребенка," - сообщает портал liepaja.lv.

Среди получателей этого пособия, в частности, указаны: нуждающиеся домохозяйства, те, где имеется не менее трех детей. Также могут обращаться за этой помощью домашние хозяйства с ребенком-инвалидом.