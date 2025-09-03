Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Деньги для школьников: Юрмала дает в два раза больше Риги и в пять раз – больше Лиепаи 0 793

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Деньги для школьников: Юрмала дает в два раза больше Риги и в пять раз – больше Лиепаи

К началу учебного года семьи, которые находятся в непростой финансовой ситуации, могут получить комплекты с наборами учебных принадлежностей для детей в возрасте 5-16 лет.

В 2024 году семьям в Латвии было роздано 7185 учебных комплектов, в первой половине 2025 года – уже 2146 комплектов. Также в 2024 году детям жителей Украины в Латвии было предоставлено 1812 наборов, а к июлю 2025 года - 966.

Что можно получить? Доступны два вида наборов учебных принадлежностей - для учащихся начальной школы (5-10 лет) и для основной школы (11-16 лет).

В комплект для младшеклассника входит: школьный рюкзак, набор разных тетрадей, нотная тетрадь, бумага для рисования, бумага для аппликаций, ручки, карандаши, фломастеры, ластики, кисти, ножницы, линейка, клей, цвета акварели, гуашь и другие канцелярские принадлежности.

Набор учебных принадлежностей для учеников основной школы: тетради, нотная тетрадь, бумага для рисования, бумага для аппликаций, ручки, карандаши, фломастеры, ластики, кисти, ножницы, линейка, транспортер, клей, акварельные и гуашные краски, а также и другие необходимые для учебы принадлежности.

Наборы могут получить семьи с детьми, в том числе и семьи жителей Украины, которые соответствуют статусу нуждающегося или кризисного домохозяйства, а также получившие статус малообеспеченного домохозяйства. На каждого ребенка – один набор в течение календарного года.

Подробности: atbalstapakas.lv в разделе "Общая информация" ("Vispārīgā informācija), о местах выдачи комплектов – в разделе "Места поддержки" ("Atbalsta vietas").

Денежное пособие для школьников

Обеспечить "школьный минимум" для учащихся - дело отнюдь недешевое. Поэтому практически все латвийские самоуправления оказывают школьникам и студентам помощь. Однако условия и суммы разнятся.

Практически везде есть такое требование: учащийся должен быть местным жителем (зарегистрирован в этом самоуправлении). Другие критерии получения помощи обычно указываются на домашних страничках местных муниципалитетов.

В Юрмале учебное пособие - 100 евро. Выдается один раз в календарный год – с 1 января по 31 декабря. При этом речь не идет об имущественном цензе - помогают всем.

"Пособие предоставляется заявленным в Юрмале детям в возрасте от полутора лет, а также учащимся в возрасте до 25 лет, которые получают профессиональное или высшее образование по программе полного дня в аккредитованном в Латвийской Республике учебном заведении," - указывает муниципалитет.

Для получения пособия необходимо не менее чем за 12 месяцев до подачи заявления на получение пособия постоянно декларировать основное место жительства ребенка или учащегося в Юрмале.

В 2024 году Юрмальское самоуправление выделило 100-евровое пособие для 6 658 учащихся.

В Риге 50 евро - и только для бедных. Зарегистрированные и проживающие в Риге малообеспеченные семьи, в которых растут дети школьного возраста, могут обратиться в Рижскую социальную службу с заявлением, чтобы получить пособие в 50 евро для каждого учащегося ребенка/подростка.

Пособие назначается ребенку дошкольного возраста - в возрасте от пяти лет, который завершает обязательную подготовку детей к получению основного образования, а также учащимся, не достигшим 21 года и получающим общее или среднее профессиональное образование.

Чтобы получить эту помощь родители ребенка или законный представитель детей должны обратиться в Рижскую социальную службу до 31 октября.

Цесис дает по 30 евро. Помощь в 30 евро назначается в начале нового учебного года в основных или средних учебных заведениях с 1 по 12 классы или в профессионально-технических учебных заведениях.

Это пособие предназначено: для детей из бедных и малообеспеченных семей; детей с ограниченными возможностями; детей из многодетных семей; детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 24 лет.

Даугавпилс - 30 евро. Пособие предназначено для учащихся из нуждающихся или малообеспеченных домохозяйств.

Вентспилс – 30 евро, Лиепая - 20 евро.

"Чтобы помочь семьям с детьми обеспечить всем необходимым к школе в начале нового учебного года, в муниципалитете можно получить пособие в размере 20 евро на каждого ребенка," - сообщает портал liepaja.lv.

Среди получателей этого пособия, в частности, указаны: нуждающиеся домохозяйства, те, где имеется не менее трех детей. Также могут обращаться за этой помощью домашние хозяйства с ребенком-инвалидом.

Читайте нас также:
#детские пособия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 240
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 261
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 266
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 522

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 114
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 37
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 27
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 37
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 168
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 71
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 114
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 37
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео