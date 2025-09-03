Фамилия и источник доходов: нельзя будет обменять валюту анонимно

В рамках борьбы с грязными деньгами, терроризмом и нелегальными доходами правительство ужесточает контроль за обменом валюты. Теперь требовать персональные данные и изучать источник доходов будут и при сделках до 1500 евро.

До недавнего времени большинство меняльных контор требовали у клиентов предъявить удостоверение личности и заполнить анкету лишь в том случае, если сумма сделки превышала 1500 евро. Однако со вчерашнего дня ситуация изменилась. Правительство приняло поправки к закону «О противодействии легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и пролиферации».

В соответствии с ними пункты обмена валюты на законном основании смогут требовать документы и проверять перед сделкой своих клиентов, даже если сумма сделки или общая сумма нескольких составит менее 1500 евро. Кроме того, они смогут самостоятельно устанавливать более низкий порог для идентификации личности клиента в зависимости от оценки рисков. Так что анонимно обменять валюту будет невозможно. При этом анонимными, по данным Банка Латвии, в прошлом году было 93,6% осуществленных валютных сделок.

Как пояснили в Минфине, цель таких нововведений — борьба с нелегальными доходами и снижение риска отмывания денег и финансирования терроризма.

Важный аспект принятых поправок касается и рынка криптовалют. В частности, поставщики услуг с криптоактивами обязаны назначить ответственных лиц за соблюдение правил как в руководстве компании, так и на уровне внутреннего контроля. По словам экспертов, новая система «знай своего клиента» позволит эффективнее отслеживать подозрительные операции и сделает рынок финансовых услуг более прозрачным.