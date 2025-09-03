Baltijas balss logotype
Фамилия и источник доходов: нельзя будет обменять валюту анонимно 5 6758

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
grani.lv
Фамилия и источник доходов: нельзя будет обменять валюту анонимно
ФОТО: pixabay

В рамках борьбы с грязными деньгами, терроризмом и нелегальными доходами правительство ужесточает контроль за обменом валюты. Теперь требовать персональные данные и изучать источник доходов будут и при сделках до 1500 евро.

До недавнего времени большинство меняльных контор требовали у клиентов предъявить удостоверение личности и заполнить анкету лишь в том случае, если сумма сделки превышала 1500 евро. Однако со вчерашнего дня ситуация изменилась. Правительство приняло поправки к закону «О противодействии легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и пролиферации».

В соответствии с ними пункты обмена валюты на законном основании смогут требовать документы и проверять перед сделкой своих клиентов, даже если сумма сделки или общая сумма нескольких составит менее 1500 евро. Кроме того, они смогут самостоятельно устанавливать более низкий порог для идентификации личности клиента в зависимости от оценки рисков. Так что анонимно обменять валюту будет невозможно. При этом анонимными, по данным Банка Латвии, в прошлом году было 93,6% осуществленных валютных сделок.

Как пояснили в Минфине, цель таких нововведений — борьба с нелегальными доходами и снижение риска отмывания денег и финансирования терроризма.

Важный аспект принятых поправок касается и рынка криптовалют. В частности, поставщики услуг с криптоактивами обязаны назначить ответственных лиц за соблюдение правил как в руководстве компании, так и на уровне внутреннего контроля. По словам экспертов, новая система «знай своего клиента» позволит эффективнее отслеживать подозрительные операции и сделает рынок финансовых услуг более прозрачным.

#криптовалюта #обмен #валюта #сгд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    5-го сентября

    Везде нужно свой клюв засунуть, полный контроль над населением, вот что им нужно. Нету тут ни какой борьбы не с терроризмом не с ветряными мельницами.. Просто банальный, тотальный контроль!Для населения ничего не делают, за то всё только запрещают и свой нос суют везде, а если что-то и вводят новое, до до невозможности неудобное но на руку им , будто специально издеваются! Сейчас без банковского счета, посра... ь не сходишь, в прямом смысле!

    78
    0
  • EM
    Evgen Mel
    4-го сентября

    Ничего вы не понимаете) это демократия ) все для народа и их безопасности)

    52
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го сентября

    А вот и возврат к социализму! Браво!!! Следующий шаг -- это железный занавес.

    86
    3
  • Д
    Дед
    Алексей Зиновьев
    3-го сентября

    Железный занавес уже работает. Следующий шаг конфискация всех денег на счетах, и повальные обыски.

    50
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го сентября

    Шкребут, шкребут, кулаками потрясают с гневными рожами, грозясь... всё выдоить, выжать до центика малого...🖕🏻🇱🇻 борьба с терроризмом....конечно...

    96
    3
Читать все комментарии

Видео