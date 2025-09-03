Baltijas balss logotype
Нужны, или все-таки не нужны? Работодатели не спешат брать работников 50+

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
Нужны, или все-таки не нужны? Работодатели не спешат брать работников 50+

На словах все красиво - мол, многие предприятия якобы ценят опыт и лояльность работников старшего поколения, у этих людей есть возможности на курсах повысить свои профессиональные навыки, переквалифицироваться и найти работу, пишет Latvijas Avīze.

Статистика Государственного агентства занятости свидетельствует, что людям, которым едва за 50 и которые входят в предпенсионную возрастную группу, не стоит погружаться в пучину безнадежности - работа есть.

В то же время есть много и даже очень много реальных примеров, которые показывают совершенно другую картину. Специалисты по отбору персонала тоже признают: хотя закон запрещает дискриминацию по возрасту, опыт и данные исследования свидетельствуют о том, что такая практика все еще существует.

"Latvijas Avīze" в этой публикации обобщила опыт некоторых соискателей работы. По словам женщины, которая ранее занималась компьютерным дизайном, за два периода безработицы у нее было 78 собеседований, и ни одно не закончилось трудовым договором.

"Я не знаю, что будет через месяц...", - говорит Ян, которому 50 лет. Он всю жизнь работал консультантом-продавцом, но по состоянию здоровья продолжать эту работу уже не может: "У меня проблемы со спиной - я больше не могу восемь часов стоять в торговом зале или сидеть у кассы". Уже пять месяцев он зарегистрирован как безработный. Работа до сих пор не найдена, и через месяц выплаты пособия по безработице прекратятся.

Никто же не скажет открыто человеку лет пятидесяти-шестидесяти "Вы нам не подходите, потому что вы слишком стары", но этот подтекст ощущают многие соискатели работы. Кроме того, если изучить в сети рекламу с предложениями работы, то довольно быстро становится понятно, какое именно послание несут многие из объявлений. На изображениях в предложениях работы для специалистов в сфере коммуникации, банков, недвижимости и др. в основном видны молодые люди. Это своего рода прямое указание: мы ищем молодых работников, сотрудников старшего возраста не ждем.

Однако ГАЗ говорит, что многие работодатели очень высоко оценивают опыт зрелых работников, поскольку они отличаются чувством ответственности, трудовой этикой, внимательным отношением и способностью продуманно решать сложные ситуации.

"Жизненный и профессиональный опыт этих людей является важным ресурсом для стабильности предприятия. Они также могут быть наставниками для молодых коллег, обеспечивать передачу знаний и ценностей. Пожилые работники часто являются "живой историей" компании, что помогает сохранить личность предприятия. Разнообразие поколений способствует творчеству и новым идеям, а социальная ответственность работодателей, принимающих на работу людей старшего возраста, улучшает имидж предприятия", - говорит консультант ГАЗ по карьере Даце Звиргзда.

#безработица
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • П
    Процион
    3-го сентября

    Я старикан, 70+, программист. 15 лет назад меня нашёл некий работодатель (никаких объявлений я не давал, просто был немного известен в своих кругах). Они предложил 500 евро в месяц и трудовое соглашение на 1 год. Я изменил соглашение на 5 тысяч в месяц и срок 3 месяца (там больше и дольше было напрягаться не чем, задача весьма простая). Он задумался на 3 месяца, потом прислал ответ, что согласен. Это было моё самое невыгодное соглашение. Тепеь мои тарифы выросли в 10 раз, даже больше.

    4
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го сентября

    Да неужели. Вот это открытие. Поэтому латвийские негры и брали гражданство рф, потому что там возраст выхода на пенсию был ниже (всё же был шанс до неё дожить). После 55-ти найти работу-полная жопа. Только по знакомству куда то пригреют, из жалости, разве что.

    39
    2
  • lo gos
    lo gos
    3-го сентября

    Да успокойтесь уже, нужны только бестолковые молодые рабы, которые будут работать за еду.

    62
    1
