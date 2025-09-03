Baltijas balss logotype
Pasažieru vilciens обещает ввести регистрацию билетов через телефон до конца года

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
Pasažieru vilciens обещает ввести регистрацию билетов через телефон до конца года
ФОТО: LETA

Государственная компания «Pasažieru vilciens» (PV) планирует до конца этого года внедрить возможность регистрации билетов на поезда через мобильный телефон. Об этом сообщает председателm правления компании Райтис Нешпорс.

В настоящее время разрабатываются два варианта самостоятельной регистрации билетов. Один предполагает использование QR-кодов, аналогично системе «Rīgas satiksme». Второй вариант позволит пассажирам делать регистрацию напрямую в приложении «Vivi».

Новые решения будут действовать не только в электропоездах, но и в дизельных составах.

В Управлении автомобильного транспорта пояснили, что ранее регистрацию билетов во время поездки осуществляли кондукторы, сейчас эту функцию обеспечивают специальные устройства. Штрафы за незарегистрированные билеты не применяются, тем не менее регистрация необходима для учёта поездок, анализа данных и контроля использования льгот.

На данный момент около 30% билетов сегодня остаются без регистрации, что осложняет планирование и распределение компенсаций.

Кондукторы в переходный период продолжают помогать пассажирам, продают билеты тем, кто не купил их заранее, а также регистрируют билеты людям с ограниченной подвижностью или в случае неисправности валидаторов. Контролёры работают выборочно и штрафуют только за поездку без билета.

В компании подчёркивают, что регистрация билетов позволит точнее распределять доходы от продажи билетов между перевозчиками и упростит интеграцию железнодорожных билетов с городским и региональным транспортом.

На заседании Сейма депутаты указали, что процесс регистрации сейчас слишком сложный: пассажиру нужно не только купить билет, но и зарегистрировать его, а затем предъявить контролёру. Кроме того, отмечается нехватка информации - многие пассажиры не понимают, что именно от них требуется.

PV обещает разместить дополнительные инструкции в поездах и у валидаторов.

Компания также работает над внедрением интернета «Starlink» в поездах, поскольку в ряде регионов страны мобильное покрытие остаётся слабым, что мешает передаче данных.

