Перед арендой электросамоката заставят проверять реакцию водителя и права

Перед поездкой на электросамокате водитель должен пройти проверку водительского удостоверения, а в ночное время в выходной — также проверки реакции.

Планируется ввести требование перед началом поездки на арендованном электросамокате проверять реакцию пользователя в ночное время в выходные и водительское удостоверение, согласно предложениям Министерства транспорта по поправкам к Закону о дорожном движении во втором чтении. Изменения предусматривают, что поставщик услуг, который обеспечивает использование электросамокатов в качестве транспортных средств общего пользования, перед предоставлением услуги в мобильном приложении или на веб-сайте должен проверить реакцию получателя услуги на воздействие алкоголя или других опьяняющих веществ, а также наличие действительного водительского удостоверения на велосипед или транспортное средство любой категории.

Также предусмотрено, что за нарушение установленных требований поставщикам услуг совместного использования будет налагаться штраф от 14 до 70 денежных единиц или от 70 до 350 евро. Планируется, что изменения вступят в силу 1 июня следующего года. Министерство поясняет, что такое решение будет интегрировано в приложение провайдера услуг проката — перед началом поездки необходимо будет пройти тест на логику и реакцию, который не сможет пройти человек, находящийся под воздействием опьяняющих веществ. В то же время в министерстве добавляют, что такое решение должно применяться и будет применяться только к прокату электросамокатов в определенное время — в выходные ночи, поскольку пользователи частных электросамокатов используют транспортные средства без активации специальных приложений.

Министерство также отмечает, что пользователи частных электросамокатов значительно реже используют транспортные средства в выходные дни вечером и ночью, поскольку привычки таких пользователей показывают, что чаще всего частные электросамокаты используются для поездок на работу и значительно реже используются для развлекательных и случайных поездок.

В свою очередь, представители Латвийской ассоциации мобильности сообщили агентству LETA, что запланированные изменения являются несоразмерными и противоречат передовой практике других европейских стран, а также создают существенные риски как для сектора микромобильности, так и для сектора совместного использования автомобилей в Латвии.