Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Перед арендой электросамоката заставят проверять реакцию водителя и права 2 921

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
Перед арендой электросамоката заставят проверять реакцию водителя и права

Перед поездкой на электросамокате водитель должен пройти проверку водительского удостоверения, а в ночное время в выходной — также проверки реакции.

Планируется ввести требование перед началом поездки на арендованном электросамокате проверять реакцию пользователя в ночное время в выходные и водительское удостоверение, согласно предложениям Министерства транспорта по поправкам к Закону о дорожном движении во втором чтении. Изменения предусматривают, что поставщик услуг, который обеспечивает использование электросамокатов в качестве транспортных средств общего пользования, перед предоставлением услуги в мобильном приложении или на веб-сайте должен проверить реакцию получателя услуги на воздействие алкоголя или других опьяняющих веществ, а также наличие действительного водительского удостоверения на велосипед или транспортное средство любой категории.

Также предусмотрено, что за нарушение установленных требований поставщикам услуг совместного использования будет налагаться штраф от 14 до 70 денежных единиц или от 70 до 350 евро. Планируется, что изменения вступят в силу 1 июня следующего года. Министерство поясняет, что такое решение будет интегрировано в приложение провайдера услуг проката — перед началом поездки необходимо будет пройти тест на логику и реакцию, который не сможет пройти человек, находящийся под воздействием опьяняющих веществ. В то же время в министерстве добавляют, что такое решение должно применяться и будет применяться только к прокату электросамокатов в определенное время — в выходные ночи, поскольку пользователи частных электросамокатов используют транспортные средства без активации специальных приложений.

Министерство также отмечает, что пользователи частных электросамокатов значительно реже используют транспортные средства в выходные дни вечером и ночью, поскольку привычки таких пользователей показывают, что чаще всего частные электросамокаты используются для поездок на работу и значительно реже используются для развлекательных и случайных поездок.

В свою очередь, представители Латвийской ассоциации мобильности сообщили агентству LETA, что запланированные изменения являются несоразмерными и противоречат передовой практике других европейских стран, а также создают существенные риски как для сектора микромобильности, так и для сектора совместного использования автомобилей в Латвии.

Читайте нас также:
#электросамокат #правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    3-го сентября

    Прощай приложение Болт, больше вашими самокатами я пользоваться не буду из принципа, чтобы не поддерживать очереднын бредни нашего правительства.

    12
    3
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Злой
    4-го сентября

    Ездить нужно нормально и там где положено, сами себе и создали этот геморрой.. Ездят как идиоты, а потом обижаются ещё! Давно пора что-то с этим бардаком делать, а как по мне вообще их убрать надо!

    5
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 250
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 290
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 315
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 294

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 0
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 22
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 29
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 76
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 63
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 68
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 0
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 22
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео