В Риге на четверть упало потребление воды: стали меньше пить и мыться? Или стало меньше пьющих и моющихся?

Архитектурная задумка предусматривала доминанту естественного освещения через стеклянные поверхности, но, то ли их оказалось не столь много, то ли солнышко в столице Латвии работает чересчур умеренно – но света в главном доме самоуправления маловато.

Равным образом, увидеть работающий, крутящийся, блестящий фонтан – редкая удача. Точно так же, и места общего пользования по умолчанию темны, естественного света там нет, и нужно искать выключатель.

Рационализаторы и изобретатели

Между тем, у нас в столице уже весьма давно – целых 18 лет – имеется структура, которая внимательно следит за энергопотреблением. «Самостоятельно работающее бесприбыльное учреждение самоуправления», как именует себя Рижское агентство энергетики (создано решением РД N 1941 от 23.01.2007, еще при мэре Айварсе Аксеноксе!), на прошлой неделе отчиталось о проделанном. Работая по принадлежащим городу объектам, Агентство уменьшило потребление энергии на 9807 мегаватт/час и воды на 286 тысяч кубометров.

Своими целями Агентство называет:

«обеспечивать рациональное потребление энергии в инфраструктуре самоуправления государственного города Рига, вводя и поддерживая систему энергоуправления;

проводить долгосрочные планирование, введение, надзор энергетики и климата;

проводить введение, надзор и актуализацию разработанных документов планирования отраслевой политики;

готовить заявки проектов исследований, инноваций и инвестиций для привлечения внешнего финансирования».

Мониторингу Агентства подвергаются 536 объектов. Совместно с государственным финансовым институтом ALTUM ведется аудит энергоэффективности 300 зданий. На конец прошлого года оно курировало замену осветительного оборудования, установку солнечных панелей и отопительных котлов на общую сумму в 2 219 497 евро, «что продолжит существенно уменьшать расходы». Между тем, в смысле экономии с 2021 года обозначены в отчете - 1 149 098 евро!

Выполняя План долгосрочной энергетики и климата до 2030 года

В рамках указанной активности Агентство подготовило за отчетный год 9 заявок по привлечению 3,012 млн евро. Международные проекты включали:

– Подготовку Городского климатического договора (Climate City Contract);

– Создание Центра экономики оборота (Sadarbnīca);

– Тестирование Плана оценки рисков воды и оборудования Риги (PFAS).

«В области экономики оборота у Агентства был прорывной год», – с удовлетворением сообщил директор учреждения Янис Икауниекс. В частности, теперь по ул. Валдемара 145-1 открыт Центр, в коем «обеспечена возможность жителям улучшить, преобразовать или создать для себя необходимую мебель… практически уменьшив создание отходов».

Агентство занимается и многоквартирными домами – за отчетный период заключен договор с Европейским инвестиционным банком о привлечении финансирования для жилых зданий. Сумма в 2,5 миллиона евро названа «исторически крупнейшей», однако, следует отметить, что она не пойдет на физическое утепление жилого фонда, но лишь на… «подготовку документации в самоуправлении Риги».

За год Агентство провело 40 термографических отчетов по домам, определив потери тепла. Получены 92 заявки на софинансирование техдокументации по утеплению. На портале GeoRiga.lv возможно найти свой дом на карте, узнать энергопотребление и сопоставить с соседями.

Да будет свет

Контроль над работой Агентства осуществляет Комитет Рижской Думы по жилищу и среде, которым руководит Элина Трейя (Национальное объединение). Потому, по принципу, «что охраняю, то и имею», Агентство провело замену освещения на LED-лампы… в Департаменте жилища и среды, потратив на то 25 349 евро.

Впрочем, досталось современных электроприборов и 55 зданиям, подотчетным Департаменту образования, культуры и спорта – там поменяли на 678 432 евро. Также неэффективные лампы дневного света были поменяны на объектах Центральной администрации самоуправления – на сумму в 82 450 евро.

Из введенного объема обеспечения самопотребления выделяются солнечные панели центра социального ухода на ул. Хипократа – на них потратили 280 000 евро, на все школы Риги ушло еще 620 000 евро. Некоторым отклонением от чисто энергетической тематики, аналогично мебельной мастерской на ул. Валдемара, выглядит посадка деревьев в парке Победы – стоимость оценивается в 404 000 евро, тем самым удалось уменьшить эмиссию CO2 на 222,2 тонны в год.

Физический эффект от деятельности Агентства наглядно можно проверить на потреблении воды. Пожалуй, это единственный объективный показатель, ибо все остальное колеблется из-за цен и инфляции. Так вот, если в 2021 году через водные счетчики муниципальных объектов прошло 1038,9 тысяч кубометров, то в 2024 – уже 753 тысячи. Более чем на четверть сократили, уйдя за психологический предел миллиона тонн воды в год, и это весьма достойный результат.

Впрочем, точно неизвестны причины столько резкой экономии – уменьшение потребления жителями или уменьшения потребляющих жителей.

На что идут денюжки Брюсселя

При этом дотация самоуправления на 2024 год для осуществления работы Агентства составила 679 173 евро. Потратило оно, разумеется, куда больше – по программе международных проектов обозначена сумма в 3 673 373 евро. «Заявленные в программах поддержки Европейским Союзом проекты представляются для осуществления функций и задач, определенных положением, введения различных инноваций, переноса знаний и опыта, - отмечается в отчете, – Срок их введения главным образом 3 года, но у больших проектов период их введения дольше и может составить 5 лет».

И далее идет перечисление, 1-м пунктом из коего значится – «вознаграждение работников, проводящих исполнение предусмотренных проектами задач»! Далее – «привлечение внешних экспертов для специальных заданий, которые вне компетенции Агентства». И еще «предоставление разного вида внешних услуг, в том числе исследований или инструментов».

В общем, все как у всех – и пусть Брюссель платит, если ему не жалко, ведь наш персонал в итоге заплатит тут налоги, в т.ч. подоходный, для нужд родного самоуправления. А 5-летний срок выполнения больших европроектов дает гарантию, что их будет рассматривать уже другая политическая композиция в Рижской Думе.