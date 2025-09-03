Baltijas balss logotype
В ходе опроса «Евробарометра» латвийцы рассказали все, что думают о ЕС 4 695

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
В ходе опроса «Евробарометра» латвийцы рассказали все, что думают о ЕС
ФОТО: Unsplash.com

42% жителей Латвии считают, что для укрепления позиции в мире Европейскому союзу (ЕС) в будущем следует сосредоточиться на обороне и безопасности, показал новейший опрос "Евробарометра".

Кроме того, 37% участников опроса в Латвии считают, что важно сосредоточиться на конкурентоспособности, экономике и промышленности. Еще 25% отмечают важность образования и исследований. А 24% респондентов думают, что фокус должен быть на демографии, миграции и старении общества.

По данным опроса, 79% жителей Латвии поддерживают финансирование проектов из общего бюджета ЕС, а не из средств отдельных стран. Против этого решения высказались 12% опрошенных.

Кроме того, 62% жителей Латвии поддерживают увеличение влияния Европарламента, а 23% респондентов хотят меньшего влияния Европарламента.

В ходе опроса "Евробарометра" была предпринята попытка выяснить, поддерживают ли люди идею о том, что государствам следует выделять деньги ЕС только в том случае, если они соблюдают принципы демократии и правового государства. В Латвии с этим согласны 88% респондентов, не согласны - 7% населения.

Кроме того, абсолютное большинство, а именно, 90% участников опроса в Латвии считают важным, чтобы у Европарамента были вся необходимая информация и средства, чтобы должным образом контролировать расходы ЕС.

Опрос "Евробарометра" проводился в Латвии с 6 по 25 мая путем очного опроса 1021 жителя. Всего в ЕС было опрошено 26 410 респондентов.

Оставить комментарий

(4)
  • AE
    Al Ekses
    4-го сентября

    Где проводился этот опрос и кто в нём участвовал? Кто эти люди, кто хочет «увеличение влияния Европарламента» и считает, что «в будущем ему нужно сосредоточиться на обороне»?

    0
    0
  • Д
    Дед
    3-го сентября

    Демократия в Латвии- это национализм, беззаконие, абсолютно незаконные суды, беспредел чиновников, беспредел банков, вторжение государства в личную жизнь и частную коммерцию, непомерные законы, лишение прав жителей на жизнь, лишение единственного гражданства, ограничение в правах народных депутатов и другие преступления против демократии.

    15
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го сентября

    А что такое демократия в Латвии, кто то может объяснить в трёх словах?

    15
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го сентября

    "По данным опроса, 79% жителей Латвии поддерживают финансирование проектов из общего бюджета ЕС, а не из средств отдельных стран."🤣🤣 Хитрожопые твари какие... Всё бы сциганить за халяву. Прям незамутнёная селючья хитрованность. хоспаде... страна паразит.. страна прилипала.. посасать соки до смерти хозяина и потом отвалится в поисках нового...

    28
    1
Читать все комментарии

Видео