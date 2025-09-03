«Вся толпа прыгает вниз с деревянного перрона на рельсы»: мужчина стал очевидцем сюрприза от Vivi

«За минуту до прихода поезда Рига–Айзкраукле появилась женщина в красном жилете и громко объявила, что состав прибудет к другому концу моста — через все рельсы. В итоге бабушки, дети и остальные пассажиры ринулись вверх и вниз по мосту, чтобы успеть на поезд», — рассказывает Рихард в Facebook.

По словам мужчины, сюрприз оказался ещё круче — на другой стороне поезд действительно приближался, но по путям без перрона.

«Утренний кросс по рельсам и сорнякам Вагонного парка. Vivi — это стиль! На другой стороне моста поезд идёт, но по другим рельсам без перрона. Среди метровых сорняков, у заросшего забора депо… Вся толпа прыгает вниз с деревянного перрона на рельсы, бежит по высокой траве, пробирается к остаткам заросшего перрона. Да, поезд действительно открывает двери, а перед ними стоят удивлённые пассажиры с цветами, желающие выйти… Спрашивают кондукторов, где выходить? Прыгай в траву, иди по рельсам! Сюрприз 1 сентября от Vivi!», — говорится в опубликованной записи.

Как пояснили Jauns.lv в Latvijas dzelzceļš (LDz), утром 1 сентября железнодорожное оборудование СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка) показало ложное занятие участка. Поскольку такая индикация может означать как неисправность пути, так и потенциальное препятствие, чтобы не отменять пассажирский рейс Рига–Айзкраукле, диспетчер в целях безопасности принял решение направить поезд по альтернативному пути. К сожалению, на этом маршруте остановка на станции «Вагонный парк» возможна только на технической платформе.

Решение об изменении маршрута пришлось принимать очень оперативно: сигнал о «занятом участке» поступил в 7:54, а по графику поезд должен был отправиться из Рижского центрального вокзала в 8:08.

В 8:02 (за 6 минут до отправления) сотрудники LDz проинформировали диспетчера Vivi и машиниста поезда об изменениях. Также при помощи сотрудников LDz на станции Вагонный парк была организована информация пассажиров. Последующие поезда до устранения неисправности оборудования в 13:10 шли по основному маршруту с опозданием около 6–8 минут.

LDz извинилась перед пассажирами этого рейса за причинённые неудобства.