Так теперь штрафуют в поездах за незарегистрированный билет или нет? PV дал ответ 0 2051

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2025
LETA
Так теперь штрафуют в поездах за незарегистрированный билет или нет? PV дал ответ
ФОТО: LETA

Пассажиры должны регистрировать купленные билеты, садясь в поезд, однако, если это не сделано, штраф платить не нужно, и ни кондуктор, ни контролер не имеют права его требовать, заявило AО "Pasažieru vilciens", чтобы развеять прозвучавшие в публичном пространстве опасения, что за это взимается штраф, пишут общественные СМИ.

В настоящее время ведется работа над новой системой, чтобы билет можно было регистрировать в мобильном телефоне. Ранее билеты регистрировали кондукторы, но с введением новых электропоездов пассажиры должны делать это сами в установленных у дверей вагонов валидаторах, пояснил на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич.

Он отметил, что роль кондукторов изменилась: их обязанность - продавать билеты, если они не приобретены заранее или пассажир сел на станции, где нет кассы, помогать пассажирам с ограниченными возможностями зарегистрировать билет, а также регистрировать билеты в случаях, когда в поезде нет валидатора или он не работает.

Кондукторы также должны помогать пассажирам в чрезвычайных ситуациях и следить за порядком в поезде. У них нет права требовать штраф за купленный, но незарегистрированный билет. Это же касается и контролеров, которые выборочно проверяют около 35% поездов.

На вопрос, планируется ли сокращение числа кондукторов, Дубкевич ответил отрицательно. Он подчеркнул, что регистрация билетов необходима для статистики, анализа данных и планирования. Эти данные позволяют узнать, сколько поездок совершается по месячным билетам, так как планируется сократить количество их видов, оставив только самые популярные, сколько пассажиров пользуются конкретным рейсом, в какой мере используются льготы на поездки. Также это важно для предотвращения мошенничества, так как зарегистрированный билет нельзя повторно зарегистрировать на другом рейсе. В настоящее время отсутствуют данные примерно по 30% билетов, потому что пассажиры их не регистрируют.

Председатель комиссии Гатис Лиепиньш напомнил, что принятый в 2007 году закон о транспорте устанавливает обязанность пассажиров регистрировать билеты. Правда, тогда это было проще: пассажир покупал билет в кассе, кондуктор в поезде ставил на него штамп, и все. Современная система регистрации не отличается удобством, так как требует выполнения нескольких действий.

"Билет нужно купить, зарегистрировать в валидаторе, а потом еще предъявить кондуктору", - сказал Лиепиньш, предложив ввести также возможность приобретения билетов в поезде через платежный терминал.

Такая практика существует во многих странах, где оплатить поездку можно прямо в поезде.

