В Латвии придумали, как отвадить мигрантов, приезжающих в страну под видом студентов

Доклад подготовлен на основе анализа текущих тенденций въезда и пребывания граждан третьих стран в Латвии, данных об их въезде, пребывании и выдворении, а также информации надзорных государственных учреждений о выявленных на практике проблемах и возможных решениях, пишет Otkrito.lv.

Чтобы поставить заслон лже-студентам, МВД предлагает принять следующие меры:

Ввести требование для всех студентов первого курса из третьих стран вносить финансовое обеспечение, которое в случае аннулирования визы или вида на жительство покроет расходы на их возвращение.

Пересмотреть перечень учреждений, чьи тесты по английскому языку признаются эквивалентными государственному экзамену. Это необходимо, чтобы исключить случаи, когда в латвийские вузы на программы на английском языке принимаются граждане третьих стран с крайне слабым или практически отсутствующим знанием английского.

Запретить вузам давать возможность приглашать членов семей студентов бакалавриата и магистратуры. Право приглашать членов семьи предлагается оставить только для докторантов, чтобы способствовать привлечению высококвалифицированных граждан третьих стран на латвийский рынок труда. Обязать иностранного студента (кроме первокурсников) подтверждать достаточные финансовые средства за последние шесть месяцев либо предусмотреть возможность подтверждения при внесении соответствующего обеспечения в учебное заведение.

МВД предлагает также пересмотреть порядок приглашения граждан третьих стран на работу по простым профессиям. Для этого надо разработать поправки в Закон об иммиграции, предусматривающие, что запрет на приглашение иностранцев распространяется на всех членов правления предприятия даже в случае, если они регистрируют новое юридическое лицо. "На практике наблюдаются ситуации, когда член правления предприятия, которому уже запрещено приглашать иностранцев, регистрирует новое предприятие и продолжает незаконную деятельность. Чтобы предотвратить такие случаи, целесообразно предусмотреть в Законе об иммиграции, что запрет на приглашение иностранцев распространяется на все предприятия, в которых действует такой член правления", - сообщает МВД.