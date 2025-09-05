Осеннее обострение: власти Латвии решили перестроить психиатрическую помощь населению

Амбулаторный центр со стационаром "открытых дверей для депрессий и критических состояний" расположился в живописнейшем месте Риги: на небольшой и тихой улочке Велдрес, что на Югле.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих?

Приятное на вид двухэтажное здание, не огороженое неприступными заборами и вахтами, – это тот спасательный круг, за который могут ухватиться люди, теряющиеся в нашем безумном мире. Записавшись на прием по предварительному звонку и заплатив символические 4 евро вы можете получить консультацию по нервным и психологическим проблемам.

Для этого, конечно, необходимо обладать определенной смелостью – но и адекватностью тоже. Решиться пойти к врачам тоже ведь непросто. Ведь как часто рассуждают люди: это что ж получается, я – ненормальный? Псих? Нет, конечно. Рассказываем подробности.

Современные психофармакологические средства, которые выписывают врачи-психиатры по итогам 10-15-минутного собеседования (желающих в очереди много – конвейер!) обычно не оставляют серьезного "внешнего" эффекта – ни заторможенности, ни тремора. Внешние проявления если и есть, то столь малозначительны, что со стороны даже не определишь: человек «на таблетках», или просто настроение такое. В случае более углубленном, так сказать, пациенту могут предложить пройти курс амбулаторного лечения в здешнем дневном стационаре неврозов.

Правды ради

Но совсем-совсем лечения без последствий не бывает: например, даже в случае добровольного обращения к докторам человек обретает пациентскую карточку. Следовательно, если он, предположим, соберется после того приобрести оружие, или получить доступ к государственной тайне – то, увы, возможности такой не будет. А это значит, что часть важных и хорошо оплачиваемых профессий в нашей страны для таких граждан будет закрыта. Но если у вас диабет или холецистит – то пожалуйста. Хотя медики давно определили, что последние так называемые «внутренние болезни» оказывают вполне весомое воздействие на психическое состояние…

Предавать себя в руки государственной психиатрии в этой связи готовы не все – и оттого ширится сфера частной помощи. Приватные мозгоправы принимают за суммы, превышающие расценки общественного здоровья, в 10-20 раз. Обещают анонимность. Выписывают – часто те же препараты. Что может получиться в результате? Кризис и срочная госпитализация.

Вся безумная больница

Так же, если загонять болезнь вовнутрь, получается и в целом по стране. «Планируемые изменения структуры управления в государственных психиатрических лечебных учреждениях» были представлены министром здоровья Хосамом Абу Мери в августе на заседании правительства.

«Для обеспечения эффективной и соответствующей современным требованиям системы психиатрического ухода в Латвии необходимо пересмотреть прежнюю систему, при которой каждое стационарное лечебное учреждение функционирует как закрытая и автономно организованная структура. Вместо этого необходимо способствовать созданию государственно единой, скоординированной между собой сети психиатрического ухода. Такой подход будет способствовать не только единому качеству услуг, но и обеспечит более эффективное и устойчивое использование ресурсов здравоохранения в масштабах страны».

Реформа, которую вдруг решил продвигать шеф Минздрава от «Нового Единства», касается 6 действующих стационаров:

Национального центра психического здоровья (Рига),

Даугавпилской психоневрологической больницы (с филиалом в Акнисте),

Приморской больницы (Лиепая),

больниц в Стренчи (Видземе),

Гинтермуйже (Земгале),

Айнажи (Видземе, детская).

Все учреждения функционируют как государственные ООО.

Министерство недовольно

По оценке министерства «существующая организация системы здравоохранения создает ситуацию, когда в стране в сфере психического здоровья наблюдается":

раздробленное управление: каждое лечебное учреждение действует как отдельное юридическое лицо со своим руководством, администрацией, IT-системами и другими связанными с деятельностью предприятия процессами;

разное качество и доступность услуг (в регионах не хватает специалистов);

недостаточная координация услуг здравоохранения: отсутствует единое управление потоком пациентов, что создает неравномерную загрузку между лечебными учреждениями;

возможно неэффективное использование государственного финансирования – дублирующие функции, различные системы закупок и вознаграждения.

Потому предложение поступило – все больницы соединить воедино и присоединить к Риге. Географически они останутся на своих местах, но обеспечивающие службы ликвидируют. Это ж какая получается экономия! Хотя, по факту, лечение от этого лучше сделаться не может – доктора-то все те же будут. И медикаментов на ближайшее время нам в большем количестве не обещают, бюджет на оборонные нужды заточен.

Ко всему прочему, знаменитое столичное заведение по улице Твайку озабочено не только исцелением страждущих, а повседневным исследованием подозреваемых преступников, в первую очередь по ДТП: «Сертифицированные судебные эксперты службы наркологической помощи проводят наркологические и химико-токсикологические экспертизы широкого профиля, качество и точность которых обеспечивает современная лаборатория». Кроме того, государственное общество капитала на Саркандаугаве, к коему сейчас предполагают присоединить местные психбольницы, занято и подготовкой медперсонала в сотрудничестве с Университетом Страдиня. Ведь каждый будущий врач – а их у нас тысячи! – обязан пройти и курс писхиатрии.

Взять и распустить

Наиболее сомнительным в плане Х.Абу Мери выглядит предложение о «деинституционализации» психиатрии. Суть его в том, чтобы прекратить оказание помощи душевному здоровью в специализированных заведениях и перевести в сферу общей практики. Со ссылкой на Европу, разумеется. В качестве примера приводятся, скажем, Нидерланды. Так вообще много передовых подходов: и наркотики легализованы, и проституция, и эвтаназия. Хочется спросить: все будем перенимать, господин Абу Мери, или по частям?

Если же возвращаться к объединению больниц, то следует заметить, что Национальный центр психического здоровья окормляет также лиц, помещенных по приговору суда на принудительное лечение. И при этом учреждению еще нужно будет поддерживать единую, информационную, систему учета под названием Tvaiks. То есть пар, который уходит в свисток.