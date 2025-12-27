Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рождество Христа или языческий праздник смерти: что отмечали в Юрмале? 2 3789

Наша Латвия
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рождество Христа или языческий праздник смерти: что отмечали в Юрмале?

"Сейчас в Юрмале на улице Йомас в ряд выстроились елочки, украшенные, насколько можно понять из подписей под каждой из елочек, разными городскими организациями.

Все это выглядит очень красиво и празднично, тематика новогодняя — снежинки, гномики, звездочки, мешочки с подарками и проч. Приятно, что практически все украшения не куплены в магазинах, а сделанные своими руками.

Но одна елочка своими украшениями, на наш взгляд, заметно выбивается из общей тематики: ее украшают скелеты разного размера, какие-то совы довольно недружелюбного вида и прочие атрибуты, которые скорее подошли бы Хэллоуину, но никак не Рождеству и Новому году. Хотелось бы узнать, что имело в виду товарищество Karlsbāde, украшая свою елочку таким странным образом?"

Отвечает председатель правления общественной организации Karlsbāde Лига Рамане:

– Наше общество известно в Юрмале, главным образом, именно благодаря тому, что мы организуем праздники в честь Хэллоуина. И последнее наше мероприятие, которое мы проводили в конце октября, вызвало совершенно невероятный интерес. Мы к нему очень тщательно готовились, и оно в самом деле стало незабываемым и принесло жителям большую радость.

Так что атрибуты Хэллоуина мы решили перенести и на свою елочку в честь Рождества и Нового года – как своего рода нашу "визитную карточку". Так, собственно, поступали и другие, кто украшал свои елочки: у кого-то гномики из картона, у кого-то вязанные игрушки, у музыкантов на елках – нотки и скрипичные ключи.

A у нас персонажи Хэллоуина: горшочки с "ведьминым зельем", веселые скелетики и наш логотип — птичка Žubīween.

×
Читайте нас также:
#Юрмала #спрашиваете — отвечаем #новый год #рождество #смерть #хеллоуин #украшения
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
3
1
6
17
2
5

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео