"Сейчас в Юрмале на улице Йомас в ряд выстроились елочки, украшенные, насколько можно понять из подписей под каждой из елочек, разными городскими организациями.

Все это выглядит очень красиво и празднично, тематика новогодняя — снежинки, гномики, звездочки, мешочки с подарками и проч. Приятно, что практически все украшения не куплены в магазинах, а сделанные своими руками.

Но одна елочка своими украшениями, на наш взгляд, заметно выбивается из общей тематики: ее украшают скелеты разного размера, какие-то совы довольно недружелюбного вида и прочие атрибуты, которые скорее подошли бы Хэллоуину, но никак не Рождеству и Новому году. Хотелось бы узнать, что имело в виду товарищество Karlsbāde, украшая свою елочку таким странным образом?"

Отвечает председатель правления общественной организации Karlsbāde Лига Рамане:

– Наше общество известно в Юрмале, главным образом, именно благодаря тому, что мы организуем праздники в честь Хэллоуина. И последнее наше мероприятие, которое мы проводили в конце октября, вызвало совершенно невероятный интерес. Мы к нему очень тщательно готовились, и оно в самом деле стало незабываемым и принесло жителям большую радость.

Так что атрибуты Хэллоуина мы решили перенести и на свою елочку в честь Рождества и Нового года – как своего рода нашу "визитную карточку". Так, собственно, поступали и другие, кто украшал свои елочки: у кого-то гномики из картона, у кого-то вязанные игрушки, у музыкантов на елках – нотки и скрипичные ключи.

A у нас персонажи Хэллоуина: горшочки с "ведьминым зельем", веселые скелетики и наш логотип — птичка Žubīween.