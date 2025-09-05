Пятница будет по-летнему жаркой

В пятницу в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода – синоптики допускают кратковременный дождь и грозу местами в Латгале, пишет LETA.

Температура воздуха повысится до +23..+28 градусов, на Курземском побережье Рижского залива она будет колебаться около +20 градусов.

Ветер будет слабым, преимущественно восточного и юго-восточного направления.

В Риге рабочая неделя завершится сухой и солнечной погодой, ветер будет слабым, восточного направления, температура воздуха поднимется до +26 градусов.

На северо-востоке Европы усиливается антициклон.