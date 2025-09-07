Baltijas balss logotype
«Они жили здесь долгие десятилетия»: ЛТВ рассказало, как из Латвии выдворяют жителей с паспортами РФ 6 5244

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
«Они жили здесь долгие десятилетия»: ЛТВ рассказало, как из Латвии выдворяют жителей с паспортами РФ

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) направило 841 гражданину России письма с уведомлением о том, что до 13 октября они обязаны покинуть Латвию, сообщает телепередача Латвийского телевидения (ЛТВ).

Проверять тех граждан России, которые не выполнили требование УДГМ подать документы для дальнейшего проживания в Латвии, выезжают представители Иммиграционного управления Госпогранслужбы.

В большинстве случаев обнаружить граждан России без действительных документов не удаётся, так как оказывается, что они уже выехали из страны. Однако если кто-то остаётся на месте, его привлекают к административной ответственности и начинают процедуру выдворения.

«Составлением данного протокола начинается процедура выдворения. Лицо либо задерживается и помещается в центр содержания иностранцев, либо, если имеются гуманитарные соображения, ему разрешается оставаться в своём месте жительства до окончания процедуры выдворения.

Нужно понимать, что это люди, которые жили здесь долгие десятилетия. Это их собственность, и поэтому у них есть условия, позволяющие оставаться дома. После этого информация обобщается и передаётся в Управление по делам гражданства и миграции, которое уже принимает решение — применять ли к человеку добровольный выезд или принудительное выдворение из Латвийской Республики», — заявил начальник Рижского управления Госпогранслужбы, подполковник Гатис Ружа.

ЛТВ пообщалось с гражданином России Николаем, которого затронули последние поправки к Закону об иммиграции. Ему 74 года. Он на пенсии, но работает механиком в одной из рижских компаний. Несмотря на то что в Латвии он живет уже 37 лет, латышский язык так и не освоил. Говорит, обходился русским. Сейчас он ходит на курсы латышского языка, однако учеба дается непросто. Первый экзамен он не сдал. Недавно пробовал второй раз.

На вопрос о возможном риске высылки Николай сказал: «Я не знаю. Я этому особого внимания не уделяю. Но я так думаю — мои дети, внуки, все работают на благо Латвии. И я тоже работаю. Почему я должен уезжать? Кому я тут мешаю — я не знаю. Этого я не понимаю».

Поправки к Закону об иммиграции прежний Сейм принял три года назад, за полторы недели до выборов. Среди прочего было включено и требование проверять знание государственного языка у тех граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии. Вскоре закон снова изменили, позволив претендентам дольше учить язык и сдавать языковой экзамен — ещё два года.

Как сообщила глава УДГМ Майра Розе, в эту категорию попали 3871 человек, которым на это время сохранили социальные гарантии.

#гражданство россии
Оставить комментарий

(6)
  • DJ
    Danik Jupiters
    10-го сентября

    Заебись, работал всю жизнь платил налоги государству, и тут тебя в 74 года нах..выселяют. Всё что нужно знать о латвии..

    8
    0
  • OR
    Oskars Remders
    9-го сентября

    Im vsegda bilo za 70. S 1945 goda, kogda oni nachali ordami naletatj na Latviju, togda im vsem tozhe bilo ne menshe 70. Oni sjuda privezli smrad vechnoj nishcheti, pjanstva, nenavisti k latisham i ko vsemu miru. Im togda bilo za 70. I segodnja tozhe.

    5
    24
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    8-го сентября

    В девяносто девяти процентов это старики семьдесят пять плюс , дайте им спокойной сдохнуть.

    152
    18
  • З
    Злой
    8-го сентября

    Как замечать если они все заодно

    44
    12
  • Д
    Дед
    7-го сентября

    Неужели, ни США ни Европа не замечает фашистского режима в Латвии? Только Путин может обратить внимание международного сообщества на этих дикарей.

    197
    23
  • SK
    Soglasen Klassnij
    Дед
    8-го сентября

    Они за всё ответят, это вопрос времени.

    68
    9
Читать все комментарии

