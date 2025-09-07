«Они жили здесь долгие десятилетия»: ЛТВ рассказало, как из Латвии выдворяют жителей с паспортами РФ

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) направило 841 гражданину России письма с уведомлением о том, что до 13 октября они обязаны покинуть Латвию, сообщает телепередача Латвийского телевидения (ЛТВ).

Проверять тех граждан России, которые не выполнили требование УДГМ подать документы для дальнейшего проживания в Латвии, выезжают представители Иммиграционного управления Госпогранслужбы.

В большинстве случаев обнаружить граждан России без действительных документов не удаётся, так как оказывается, что они уже выехали из страны. Однако если кто-то остаётся на месте, его привлекают к административной ответственности и начинают процедуру выдворения.

«Составлением данного протокола начинается процедура выдворения. Лицо либо задерживается и помещается в центр содержания иностранцев, либо, если имеются гуманитарные соображения, ему разрешается оставаться в своём месте жительства до окончания процедуры выдворения.

Нужно понимать, что это люди, которые жили здесь долгие десятилетия. Это их собственность, и поэтому у них есть условия, позволяющие оставаться дома. После этого информация обобщается и передаётся в Управление по делам гражданства и миграции, которое уже принимает решение — применять ли к человеку добровольный выезд или принудительное выдворение из Латвийской Республики», — заявил начальник Рижского управления Госпогранслужбы, подполковник Гатис Ружа.

ЛТВ пообщалось с гражданином России Николаем, которого затронули последние поправки к Закону об иммиграции. Ему 74 года. Он на пенсии, но работает механиком в одной из рижских компаний. Несмотря на то что в Латвии он живет уже 37 лет, латышский язык так и не освоил. Говорит, обходился русским. Сейчас он ходит на курсы латышского языка, однако учеба дается непросто. Первый экзамен он не сдал. Недавно пробовал второй раз.

На вопрос о возможном риске высылки Николай сказал: «Я не знаю. Я этому особого внимания не уделяю. Но я так думаю — мои дети, внуки, все работают на благо Латвии. И я тоже работаю. Почему я должен уезжать? Кому я тут мешаю — я не знаю. Этого я не понимаю».

Поправки к Закону об иммиграции прежний Сейм принял три года назад, за полторы недели до выборов. Среди прочего было включено и требование проверять знание государственного языка у тех граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии. Вскоре закон снова изменили, позволив претендентам дольше учить язык и сдавать языковой экзамен — ещё два года.

Как сообщила глава УДГМ Майра Розе, в эту категорию попали 3871 человек, которым на это время сохранили социальные гарантии.