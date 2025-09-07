Baltijas balss logotype
«Уже третий клиент, который не может заплатить» – технические проблемы этой недели заставляют задуматься о значении наличных

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2025
Latvijas Avīze
«Уже третий клиент, который не может заплатить» – технические проблемы этой недели заставляют задуматься о значении наличных

В среду вечером на этой неделе были замечены технические проблемы с платежами «Swedbank». Время от времени и другие банки сталкиваются с неполадками, что вполне понятно, ведь технологии остаются технологиями, и они тоже могут подводить.

В среду я услышала несколько историй о том, как эти проблемы повлияли на жизнь людей, пишет журналист La.lv. Некоторые после работы пошли в продуктовый магазин, но не смогли расплатиться, потому что у них не было с собой наличных денег.

Одна женщина в тот день была у врача: «Я закончила, пошла платить и поняла, что не могу этого сделать. Плата довольно высокая, у меня с собой не было такой суммы наличными. Не оставалось ничего другого, как взять квитанцию, пообещав потом заплатить. Администратор вздохнула и сказала, что надеется, что это не останется на счету врача, потому что я уже третий клиент, который не может заплатить».

Это заставило задуматься об обратной стороне цифровизации – мы гордимся тем, что в стране сокращается объем использования наличных денег, мы постепенно переходим только на электронные расчеты, но такие «аварийные» ситуации ясно напоминают, что технологиям не всегда можно доверять. А что, если у нас вообще не будет наличных денег? Останемся без хлеба и визита к врачу?

С этими вопросами я обратилаcь к экспертам Латвйского банка. Что они рекомендуют? Может быть, все-таки стоит создать небольшие запасы наличных денег? Особенно в этой геополитической ситуации?

Пресс-секретарь банка говорит: «Наш совет прост – всегда держите под рукой небольшие, но достаточные запасы как наличных, так и безналичных денег. В данном случае пригодились наличные деньги, с помощью которых можно было произвести расчеты (а также с помощью платежных карт других банков)».

Банк Латвии со своей стороны заботится о том, чтобы наличные деньги и в дальнейшем играли свою роль, в том числе как элемент экономической безопасности. Среди прочего, на уровне еврозоны активно ведется работа над разработкой банкнот евро 3-й серии (в настоящее время ведется подготовительная работа по выбору дизайна), а в Латвии на законодательном уровне закреплена обязанность банков – поставщиков критически важных услуг – сохранять сеть банкоматов, обеспечивая доступ к наличным деньгам на всей территории страны. Эту деятельность дополняет сеть критически важных банкоматов, которые в кризисной ситуации будут в первую очередь снабжены наличными деньгами.

Немного о кризисных ситуациях (не совсем таких, как вчера, когда проблемы были у отдельных участников рынка).

Банк Латвии в сотрудничестве с поставщиками критически важных услуг и торговцами ввел офлайн-платежи по картам – решение для чрезвычайных ситуаций, чтобы в случае отсутствия доступа к Интернету в торговых точках можно было приобрести товары первой необходимости – продукты питания, топливо и лекарства.

Латвия стала первой страной еврозоны, которая предоставляет своим жителям такую возможность. Не все люди имеют наличные деньги в кошельке, поскольку в повседневной жизни привычно расплачиваться картой. Офлайн-платежи по картам предполагают, что в условиях отсутствия доступа к Интернету физические лица, являющиеся клиентами поставщиков критически важных финансовых услуг, смогут приобрести товары первой необходимости на общую сумму до 200 евро с каждой карты. Однако жители должны помнить, что такое решение можно использовать только при физическом введении карты в терминал для оплаты картами, в настоящее время офлайн-решение нельзя использовать при оплате с помощью смартфона.

Решение для офлайн-платежей, внедренное в Латвии, работает не только в различных кризисных ситуациях, таких как перебои с энергоснабжением в Испании и Португалии, но и в случае кратковременных сбоев в связи. Уже сейчас, с момента внедрения решения, в случае сбоев в работе Интернета платежи с помощью физической карты в автономном режиме обеспечили непрерывность работы торговых точек.

Это решение внедрено в нескольких сетях продуктовых магазинов и на автозаправочных станциях. В ближайшее время решение будет внедрено в крупнейших сетях аптек. Покрытие торговых точек фактически охватывает всю территорию страны, и их число будет постепенно увеличиваться.

Чтобы жители знали, как действовать в кризисной ситуации, Банк Латвии призывает всех ознакомиться с информационным материалом «Что нужно знать о деньгах и финансовых услугах в кризисной ситуации».

Что касается развития наличных и безналичных денег, Банк Латвии два раза в год проводит измерения «Радар платежей». Последнее исследование показывает, что соотношение безналичных и наличных денег в платежах составляет 78/22 и уже несколько лет стабилизировалось примерно на этом уровне. Наибольшие изменения в платежных привычках населения произошли во время пандемии.

  • IO
    Iljuha Oblomоv
    11-го сентября

    Сарказм или как там тебя.... Просто смолчал бы, может за умного сошол.... Бред несёшь.... Эти врюги типо ИСПОЛНИТЕЛИ ВОЛИ НАРОДА)))))-"КРЕДИТ В ДОХОД ЗАНОСЯТ'- ТАК-ЧТО ПРОСТО МОЛЧИ...... И ЭТО Я КУЛЬТУРНО-ООООЧЕНЬ ТЕБЕ ВЕЩАЮ....

    0
    0
  • Д
    Дед
    7-го сентября

    Но если снимешь наличные к тебе придет Родина и спросит, а сколько у тебя налички, а если больше мы законно у тебя отберем. А сколько "больше" Родина придумает сама в любой момент.

    109
    4
  • С
    Сарказм
    Дед
    7-го сентября

    Дед, не пори ерунды, официальные доходы из банка хоть чемоданами можешь снимать (не забыв заплатить комиссию банку, который за массированное снятие нала дерет безбожно) и никто к тебе не придет. Вопросы вознкнуть, если твой нал из воздуха образуется, ниоткуда. Тогда Родина его не только законно отберет, но и внимательно поинтересуется откуда дровишки и если дровишек много, то и срок впаяет. И так поисходит аюсолютно во всех странах, имеющих какое-то отношение к цивилизации, не нравится, переезжай куда-нибудь в жаркую Африку, там государству пофик и на тебя, и на твои деньги, и на то, что в один непрекрасный дкень к тебе, такому богатенькому, заявятся дяди с большими ножами и ласково попросят поделиться.

    9
    50
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Дед
    7-го сентября

    Сарказя, ты дурачком не прикидывайся, если ты конечно и правда не дурачок. Факт владения чем-то подразумевает что ты этим чем-то можешь свободно распоряжаться, а ты не можешь свободно иметь на руках 200к и купить за 100к кэша автомобиль, ты должен вернуть их в банк, и только тогда можешь использовать как платёжное средство. Те. пока у тебя на руках кэш - он не вполне твой. Поэтому ты либо чиновник либо болван.

    30
    2
  • С
    Сарказм
    Дед
    7-го сентября

    Иметь можешь хоть миллион, никто не запрещает. Расплатиться не сможешь, это правда твой путь лежит в банк. Основание для этого совершенно очевидно - иначе легализация преступных денег просто не будет требоваться, любой наркобарон (и, кстати, чиновник - взяточник) сможет расхаживать с котлетой денег, не парясь, что ему начнут задавать вопросы об их происхождении. Очень удобненько. Так к какой категории принадлежишь ты, убогий, что так примитивно топишь за идульгенцию для преступников и мошенников?

    1
    25
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Дед
    7-го сентября

    Т.е тебе дурачку важно чтобы тебе сказали - вот мы тебя сарказя, флажок вставили в известное место, так это чтоб бороться с незаконными заработками и сарказя радостно кричит, да, да, так и нужно! вставьте два! Но в правовом государстве должны быть мухи отдельно - котлеты отдельно, и если я отчитался за заработанное и никому ко мне вопросов нет по поводу законности заработков, то дальше государство не должно иметь ни права ни возможности указывать мне как и в какой форме я храню и трачу свои средства. И вот если я буду тратить больше чем то за что отчитался - приходите, задавайте вопросы. А становиться в стойло на том основании что государство не может разобраться с преступностью, и вместо точечной борьбы со схемачами хочет попрать права всех жителей, я не желаю. А холопы, как сарказя, они всё заглотят по гланды, им же начальник сказал что так правильно.

    25
    1
  • пк
    полосатый конь
    Дед
    7-го сентября

    Любой дурак, живущий в Латвии знает, тем более если он наркобарон (или, кстати, чиновник - взяточник), что левые бабки надо сначала отмыть ! Припустить через моечную кантору за процентик малый, или выиграть в лотерею. И всё, отдыхай ! Чувствуй себя Человеком !

    14
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    8-го сентября

    Еще раз для очень сильно одаренных фердыщенко: хранить ты можешь в любой удобной тебе форме, крупные же сделки в наличных ограничивают все цивилизованные страны, потому что это прямой путь к отмывке незаконно полученных капиталов (собственно именно так она и осуществляется). И у законопослушных граждан, получающих прорачные законные доходы и платящих с них полагающииеся налоги нет ни одной причины для того, чтобы заключать крупные сделки, расплачиваясь чемоданами нала: это небезопасно, хлопотно, к тому же факт такой оплаты является весьма труднодоказуемым, что усложняет последующие разбирательства в суде. Поэтому в 99% случаев, когда такие сделки совершаются, одному или обоим ее участникам очень есть что скрывать от правоохранительных структур. И представь себе, правоохранительные структуры в курсе этого, так что не строй из себя дурачка (хотя получается отлично) и перестань городить чушь, высокий процент оборота нала в экономике при наличии развитой банковской инфраструктуры свидетельствует только о том, что эта экономика черно-серая и большинство сделок, проходящих в ней, нре в ладах с УК.

    0
    12
Читать все комментарии

