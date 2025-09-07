«Уже третий клиент, который не может заплатить» – технические проблемы этой недели заставляют задуматься о значении наличных

В среду вечером на этой неделе были замечены технические проблемы с платежами «Swedbank». Время от времени и другие банки сталкиваются с неполадками, что вполне понятно, ведь технологии остаются технологиями, и они тоже могут подводить.

В среду я услышала несколько историй о том, как эти проблемы повлияли на жизнь людей, пишет журналист La.lv. Некоторые после работы пошли в продуктовый магазин, но не смогли расплатиться, потому что у них не было с собой наличных денег.

Одна женщина в тот день была у врача: «Я закончила, пошла платить и поняла, что не могу этого сделать. Плата довольно высокая, у меня с собой не было такой суммы наличными. Не оставалось ничего другого, как взять квитанцию, пообещав потом заплатить. Администратор вздохнула и сказала, что надеется, что это не останется на счету врача, потому что я уже третий клиент, который не может заплатить».

Это заставило задуматься об обратной стороне цифровизации – мы гордимся тем, что в стране сокращается объем использования наличных денег, мы постепенно переходим только на электронные расчеты, но такие «аварийные» ситуации ясно напоминают, что технологиям не всегда можно доверять. А что, если у нас вообще не будет наличных денег? Останемся без хлеба и визита к врачу?

С этими вопросами я обратилаcь к экспертам Латвйского банка. Что они рекомендуют? Может быть, все-таки стоит создать небольшие запасы наличных денег? Особенно в этой геополитической ситуации?

Пресс-секретарь банка говорит: «Наш совет прост – всегда держите под рукой небольшие, но достаточные запасы как наличных, так и безналичных денег. В данном случае пригодились наличные деньги, с помощью которых можно было произвести расчеты (а также с помощью платежных карт других банков)».

Банк Латвии со своей стороны заботится о том, чтобы наличные деньги и в дальнейшем играли свою роль, в том числе как элемент экономической безопасности. Среди прочего, на уровне еврозоны активно ведется работа над разработкой банкнот евро 3-й серии (в настоящее время ведется подготовительная работа по выбору дизайна), а в Латвии на законодательном уровне закреплена обязанность банков – поставщиков критически важных услуг – сохранять сеть банкоматов, обеспечивая доступ к наличным деньгам на всей территории страны. Эту деятельность дополняет сеть критически важных банкоматов, которые в кризисной ситуации будут в первую очередь снабжены наличными деньгами.

Немного о кризисных ситуациях (не совсем таких, как вчера, когда проблемы были у отдельных участников рынка).

Банк Латвии в сотрудничестве с поставщиками критически важных услуг и торговцами ввел офлайн-платежи по картам – решение для чрезвычайных ситуаций, чтобы в случае отсутствия доступа к Интернету в торговых точках можно было приобрести товары первой необходимости – продукты питания, топливо и лекарства.

Латвия стала первой страной еврозоны, которая предоставляет своим жителям такую возможность. Не все люди имеют наличные деньги в кошельке, поскольку в повседневной жизни привычно расплачиваться картой. Офлайн-платежи по картам предполагают, что в условиях отсутствия доступа к Интернету физические лица, являющиеся клиентами поставщиков критически важных финансовых услуг, смогут приобрести товары первой необходимости на общую сумму до 200 евро с каждой карты. Однако жители должны помнить, что такое решение можно использовать только при физическом введении карты в терминал для оплаты картами, в настоящее время офлайн-решение нельзя использовать при оплате с помощью смартфона.

Решение для офлайн-платежей, внедренное в Латвии, работает не только в различных кризисных ситуациях, таких как перебои с энергоснабжением в Испании и Португалии, но и в случае кратковременных сбоев в связи. Уже сейчас, с момента внедрения решения, в случае сбоев в работе Интернета платежи с помощью физической карты в автономном режиме обеспечили непрерывность работы торговых точек.

Это решение внедрено в нескольких сетях продуктовых магазинов и на автозаправочных станциях. В ближайшее время решение будет внедрено в крупнейших сетях аптек. Покрытие торговых точек фактически охватывает всю территорию страны, и их число будет постепенно увеличиваться.

Чтобы жители знали, как действовать в кризисной ситуации, Банк Латвии призывает всех ознакомиться с информационным материалом «Что нужно знать о деньгах и финансовых услугах в кризисной ситуации».

Что касается развития наличных и безналичных денег, Банк Латвии два раза в год проводит измерения «Радар платежей». Последнее исследование показывает, что соотношение безналичных и наличных денег в платежах составляет 78/22 и уже несколько лет стабилизировалось примерно на этом уровне. Наибольшие изменения в платежных привычках населения произошли во время пандемии.