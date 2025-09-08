Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Дешёвая пародия на Дворец спорта 90-х»: публика озлобилась на Центральный рынок 4 2618

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2025
press.lv
«Дешёвая пародия на Дворец спорта 90-х»: публика озлобилась на Центральный рынок

В соцсетях разместили фото павильонов столичного Центрального рынка, сопровождаемые комментариями весьма критического содержания.

Людей возмущает и интерьер, напоминающий "барахолку в стиле 90-х", и отсутствие латвийских товаров и то, что вместо овощей и фруктов в павильоне, предназначенном для них, торгуют китайским ширпотребом.

Вот и Мартиньш, например, выложил фотографии овощного павильона, присовокупив подпись: "ОВОЩНОЙ павильон Центрального рынка. Страшнее трудно представить - выглядит как какое-то очень жалкое неудачное подражание Дворцу спорта 90-х. Вентиляцию делали, когда ещё был овощной павильон, поэтому вопрос - во сколько этот павильон для секонд-хэнда обошёлся?"

Далее в комментариях он недоумевает, как умудрились списать 1,2 миллиона евро на такое убожество - при том, что вентиляцию обновляли во времена Ушакова и она даже 100 тысяч не стоила. "Отсюда хочется только наружу, даже не глядя", - так противно Мартиньшу смотреть на это.

Зрелище и впрямь оставляет желать лучшего, тут спорить трудно. Да и комментаторы, как правило, солидарны с автором:

  • Во Дворце спорта, если что, не было так плохо. Во Дворце спорта можно было достать что-то эксклюзивное по тем временам... Я помню, меня маленькую мама вела за руку за покупками, и я хотела ВСЕ! Может ли дать такие ощущения овощной павильон?

  • Grok, сделай картинку, как всё это должно выглядеть, а не этот кошмар.

  • А там овощами торгуют? Друг интересуется.

  • Торговцы тряпьём из "Титаника" или из снесённых киосков на рынке нашли новый дом... "Спиртик, сигареты" там до сих пор актуальны, интересно?

  • Поговорил с продавщицами/владелицами. Сказали, арендная плата такая, что не всегда удаётся на неё наторговать. И тогда у меня вопрос: какой цели должен служить Центральный рынок? То же самое, что с общественными туалетами. Мне казалось, они нужны, чтобы в парках мочой не воняло, а оказывается, нет.

  • Только белорусской обуви не хватает.

  • Ха-ха, да - тот самый вайб! Тогда во Дворец спорта приехала команда из НХЛ. И тогда в интервью один из той команды сказал: "Я везде играл, но на рынке??? Никогда!"

  • Есть у людей особый дар - испоганить что-нибудь историческое.

  • Кто-то капитально спёр много денег...

  • Тут кого-то надо взять за яйца! Местные продукты с огнём приходится искать, производители в упадке, потому что препятствия и затруднения, а тут - изготовители отходов однодневной моды?!

  • А вы только что с луны? Этот павильон уже несколько лет такой.

  • Евроремонт. Интересно, для чего нужны студенты отделения дизайна Академии художеств?

  • Эдвард Ратниекс, что это за дерьмо вместо нашего Центрального рынка? Кого посетила мысль, что это делает наш рынок уникально привлекательным в глазах туристов?

  • История повторяется. После распада ЕС старые добрые 90-е Рождеством покажутся! :)

  • Нам радоваться надо, что это всё не понастроили в несколько этажей. А ведь могли бы. Но оставили с нерационально использованным бизнес-пространством!

  • Я бы на месте Клейнбергса запретил законом торговать на Центральном рынке китайским тряпьём и хламом.

  • Авторам надо бы вернуть потраченные средства из своего кармана.

  • Спасибо руководству и правительству за то, что похоронили Центральный рынок! Делается всё, чтобы Латвию извести, разрушить и разорить!

  • В этих павильонах надо бы Patria или F-16 изготавливать, а не поддельными духами торговать.

Читайте нас также:
#рижская дума #рынок
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
2
1
18
0
6

Оставить комментарий

(4)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    8-го сентября

    спuрт... водочка... сигареты...

    4
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    8-го сентября

    ппц.. ббэшная цензура не пропускает слово спuрт, но пропускает задрот.

    6
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    8-го сентября

    Это прям история этой независимой и гордой страны в миниатюре

    37
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го сентября

    Кто-то капитально спёр много денег... -- И даже известно кто, а также известен адрес латышского хутора, куда это всё переместилось. Для тех, кто стоял рядом это никогда не было секретом.

    61
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 254
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 297
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 318
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 297

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 32
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 84
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 69
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 73
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 32
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео