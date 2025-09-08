«Дешёвая пародия на Дворец спорта 90-х»: публика озлобилась на Центральный рынок

Людей возмущает и интерьер, напоминающий "барахолку в стиле 90-х", и отсутствие латвийских товаров и то, что вместо овощей и фруктов в павильоне, предназначенном для них, торгуют китайским ширпотребом.

Вот и Мартиньш, например, выложил фотографии овощного павильона, присовокупив подпись: "ОВОЩНОЙ павильон Центрального рынка. Страшнее трудно представить - выглядит как какое-то очень жалкое неудачное подражание Дворцу спорта 90-х. Вентиляцию делали, когда ещё был овощной павильон, поэтому вопрос - во сколько этот павильон для секонд-хэнда обошёлся?"

Далее в комментариях он недоумевает, как умудрились списать 1,2 миллиона евро на такое убожество - при том, что вентиляцию обновляли во времена Ушакова и она даже 100 тысяч не стоила. "Отсюда хочется только наружу, даже не глядя", - так противно Мартиньшу смотреть на это.

Centrāltirgus SAKŅU paviljons. Trakāk grūti iedomāties - izskatās kā kaut kāds neizdevies 90 gadu Sporta pils ļoti žēls pakaļdarinājums. Ventilāciju taisīja, kad vēl bija sakņu paviljons, tāpēc jautājums cik šis humpalpaviljons izmaksāja? pic.twitter.com/gH5oqvjhHt — Martins Kriekis (@MartinsKriekis) September 6, 2025

Зрелище и впрямь оставляет желать лучшего, тут спорить трудно. Да и комментаторы, как правило, солидарны с автором: