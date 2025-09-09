По 1390 евро на человека: жители Латвии получат застрявшие российские пенсии сегодня или завтра

Российские пенсии за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2025 года, то есть за девять месяцев одной суммой, ГАСС направило к выплате 8 сентября. Это означает, что сегодня или завтра деньги поступят на счета получателей.

ГАСС выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым они назначены в соответствии с договором о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Среди получателей есть как граждане России, так и граждане Латвии и других стран.

Как сообщал bb.lv, ГАСС получил от Пенсионного и социального фонда РФ обновлённые списки пенсионеров для выплаты российских пенсий 9400 проживающим в Латвии лицам, и согласно этим спискам выплаты будут произведены до 10 сентября.

К российским пенсиям применяется валютный курс, установленный Центральным банком РФ 22 августа, — 93,50490 рубля за один евро. Общая сумма российских пенсий к выплате составляет 12 995 587 евро, уточнило ГАСС. Чтобы получить такое количество евро следует поменять по вышеупомянутому курсу 1 215 151 062 рублей и 88 копеек.

В среднем на одного пенсионера выплата за 9 месяцев составляет по 1 390 евро.

Напомним, что Россия задержала выплату пенсий своим пенсионерам в Латвии в полном объёме. Российская сторона утверждала, что денежные переводы задерживают санкции, однако Минблагосостояния ранее подчёркивало, что со стороны Латвии никаких практических препятствий для получения переводов нет, а социальные выплаты не подпадают под санкции.