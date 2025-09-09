У необразованных родителей в Латвии вырастают необразованные дети – ОЭСР

Неравенство в образовании воспроизводится и в следующих поколениях, свидетельствует ежегодный отчёт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Образование в кратком изложении».

У взрослых в возрасте 25–34 лет значительно больше шансов получить высшее образование, если это сделали их родители. В Латвии 74% людей этой возрастной группы, у которых хотя бы один из родителей имеет высшее образование, тоже выбирают учёбу в вузе.

Доля молодых взрослых без среднего образования в странах ОЭСР продолжает сокращаться и составляет в среднем 13%. В Латвии этот показатель снизился с 11% в 2019 году до 10% в 2024 году.

Данные ОЭСР показывают, что разница в оплате труда между теми, кто имеет и не имеет среднего образования, относительно небольшая — около 17%. В Латвии этот показатель близок — 16%.

Однако разрыв между доходами обладателей среднего и высшего образования гораздо больше — в Латвии он достигает 54%, что соответствует среднему показателю по ОЭСР.