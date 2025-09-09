Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У необразованных родителей в Латвии вырастают необразованные дети – ОЭСР 6 1309

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
У необразованных родителей в Латвии вырастают необразованные дети – ОЭСР

Неравенство в образовании воспроизводится и в следующих поколениях, свидетельствует ежегодный отчёт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Образование в кратком изложении».

У взрослых в возрасте 25–34 лет значительно больше шансов получить высшее образование, если это сделали их родители. В Латвии 74% людей этой возрастной группы, у которых хотя бы один из родителей имеет высшее образование, тоже выбирают учёбу в вузе.

Доля молодых взрослых без среднего образования в странах ОЭСР продолжает сокращаться и составляет в среднем 13%. В Латвии этот показатель снизился с 11% в 2019 году до 10% в 2024 году.

Данные ОЭСР показывают, что разница в оплате труда между теми, кто имеет и не имеет среднего образования, относительно небольшая — около 17%. В Латвии этот показатель близок — 16%.

Однако разрыв между доходами обладателей среднего и высшего образования гораздо больше — в Латвии он достигает 54%, что соответствует среднему показателю по ОЭСР.

Читайте нас также:
#образование #высшее образование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
3
2
0
0
1

Оставить комментарий

(6)
  • EM
    Evgen Mel
    11-го сентября

    Верным путем идем, комрады!

    0
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го сентября

    Когда страной управляют свинарка и пастух в сочетании с порно.зведой и извращенцем, результат очевиден.

    26
    1
  • lo gos
    lo gos
    9-го сентября

    Политикам нужны бездари, ими легче управлять

    24
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    9-го сентября

    У богатых родителей вырастают самодовольные, наглые, безсовестные и безжалостные дети.

    14
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    9-го сентября

    В Латвии с нормальной работой проблемы, (работа как бы есть) но платить не хотят, везде блат и запросы конские, что бы на работу устроиться, работодателям нужно свои запросы поубавить.. Вот что-то с этим начнёте делать, тогда и Качайте свои права, кто образованный а кто нет.. А по факту, всё это бред полный, если папа косоглазый то и ребёнок 1000%комоглазый будет? Такой дебилизм, только в Латвии напечатать могут!🤦

    20
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    9-го сентября

    Сын платил за образование , электотехник, тоько где работать, платить нигде не хотят

    31
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 256
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 297
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 320
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 299

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 14
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 35
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 35
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 89
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 71
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 77
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 14
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 35
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео