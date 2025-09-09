Зачем мертвецу успокоительное? Латвия подсела на транквилизаторы

Латвия — одна из редких стран, где на первом месте лекарственных средств стоят бензодиазепины – успокаивающие препараты. Если в Европе их принимают около 17% пациентов, то у нас — 40%. И за последние шесть лет эта доля утроилась, сообщает Латвийское радио 4.

Десятки тысяч латвийцев ежедневно используют снотворные и седативные препараты, способные вызывать зависимость. Бензодиазепины официально назначаются при обострении кризисов и для краткосрочного лечения, но на практике люди употребляют их годами. Закрывает ли латвийская система здравоохранения глаза на растущую зависимость? Ответ искали создатели программы журналистских расследований Atvērtie faili на Латвийском радио.

В клинику токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы пациенты попадают с передозировками, суицидальными мыслями, алкогольным бредом. Уже несколько лет здесь в рамках специального проекта собирают и анализируют информацию о психоактивных веществах, которые принимали больные.

Точных данных о количестве латвийцев, регулярно употребляющих транквилизаторы, нет. Но по информации Государственного агентства лекарств, в прошлом году ежедневно одну дозу снотворных, седативных или препаратов от тревоги принимали около 57 000 человек — столько же, сколько жителей в Огрском крае.

Транквилизаторы относятся к медикаментам строгого учёта: один врач имеет право выписать пациенту лишь одну упаковку в месяц. Но на практике ничто не мешает человеку получить рецепт у психиатра, а через неделю — новый у семейного врача. В прошлом году такие препараты были назначены почти 97 000 пациентам.

Чаще всего транквилизаторы назначают семейные врачи, психиатры, помощники врачей, медсёстры, неврологи и наркологи. Но рецепт, по сути, может выписать любой врач.

«Есть области медицины, где понятно, зачем пациенту назначили сильное успокоительное — перед стрессовой процедурой, операцией. Но я не понимаю, зачем патологоанатома наделять правом выписать своему пациенту "Xanax"», — рассказывает психиатр Марта Гебеле.

Сильнодействующими препаратами лечат тревогу также гастроэнтерологи, инфектологи, кардиологи, ЛОРы, окулисты, стоматологи... «Интересно, как по нашему законодательству массажист или физиотерапевт, который не является медицинским лицом, может выписать красный рецепт на такие препараты», — удивляется Гебеле.

Растущая зависимость латвийцев от транквилизаторов ставит систему здравоохранения перед серьёзным вызовом. Пока лекарства остаются легкодоступными, а контроль формальным, число зависимых будет только увеличиваться, делают вывод Atvērtie faili.