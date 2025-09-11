Baltijas balss logotype
В Rīgas nami объяснили, почему овощной павильон на Центральном рынке пока останется без овощей

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2025
LSM.LV
В Rīgas nami объяснили, почему овощной павильон на Центральном рынке пока останется без овощей

Открытый недавно после реконструкции Овощной павильон на Центральном рынке в Риге удивил посетителей и возмутил некоторых политиков в Рижской думе отсутствием в нем овощей, пишет LSM+.

Но, как заявила передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 представитель муниципального предприятия Rīgas nami (оно отвечает за работу рынка) Даце Прейса, так задумано: в ближайшие годы в этих помещениях планируется «селить» торговцев из других павильонов, которые придется закрывать на реконструкцию.

Овощной павильон закрыли в январе 2022-го после того, как ветер повредил его крышу, а в начале сентября 2025-го открыли после реконструкции. Но овощей в нем сейчас нет, а есть промтовары, и это удивляет посетителей. Думская же фракция «Латвии на первом месте», указывая на это несоответствие, а также на ненадлежащее управление другими павильонами, потребовало отстранить руководство ответственного за рынок предприятия Rīgas namu, о чем сообщало агентство LETA.

«На данном этапе этот павильон служит […] центральной точкой опоры для всего развития и обновления павильонов, предусмотренных концепцией Рижского центрального рынка. Мы должны обновить все павильоны Центрального рынка в течение четырех лет, к 2029 году. Иначе мы больше не сможем их эксплуатировать, потому что им скоро исполнится 100 лет, и инфраструктура там отслужила свой срок.

Поэтому овощной павильон […] будет служить таким ротационным пунктом. Сюда мы будем перемещать товары и торговцев из павильонов, которые находятся на реконструкции.

Например, в данный момент павильон, в котором раньше находились промышленные товары (известный как Молочный павильон, но там уже некоторое время другой ассортимент) находится на реконструкции, которая продлится еще как минимум год. Поэтому промышленные товары необходимо было переместить во временный дом, которым и служит овощной павильон.

После того как новый дом для промышленных товаров будет готов, в овощной павильон переедут рыбные товары, поскольку в 2027 году мы начнем ремонт нынешнего рыбного павильона», — объяснила замысел Даце Прейса.

По ее словам, овощи последние два года продаются в нынешнем рыбном павильоне, и места для них там достаточно. Тем более, что летом ими торгуют в основном на уличных прилавках.

«Большая часть открытых торговых площадей сейчас занята овощами, фруктами, корнеплодами и местной продукцией, которая в настоящее время находится на пике популярности», — сказала Д. Прейса.

На вопрос же о требовании «Латвии на первом месте» отстранить руководство Rīgas namu она ответила, что столичное самоуправление — владелец Центрального рынка — в курсе всех планов предприятия. «Мы провели разъяснительную работу с заинтересованными сторонами, рассказали им о том, каковы дальнейшие шаги, каковы цели, как мы собираемся реализовать концепцию развития. Хотелось бы думать, что у тех, кто вовлечен в процесс и следит за тем, как развивается Рижский центральный рынок, есть ясность по этим вопросам», — заявила Д. Прейса.

#рижская дума #рынок
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го сентября

    если там херь ларёчно-стелажная (ларьки в закрытом помещении выглядят просто дико и колхозно всрато), то могли бы и второй этаж соорудить. Пространств над головой до жопы.🙄

  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го сентября

    Нет полной реконструкции! Нет замены полов! Старый советский террацовый пол подлатали, шлифанули, освежили, так сказать и все. А в смете наверняка была замена полов. Где деньги, Зин?

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Бесс Толковый
    11-го сентября

    Деньги ушли на хутор, который хорошо известен тем, кто был рядом!

Читать все комментарии

Видео